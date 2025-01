The Fall of Diddy et Diddy: The Making of a Bad Boy sont deux documentaires sur le scandale sexuel qui entoure Sean Combs. Ils sortent en janvier. Image: watson

Deux documentaires sur P.Diddy sortent en janvier

Les plateformes de streaming comptent gonfler leur audience en mettant en lumière le scandale sexuel qui entoure Sean Combs. Pas moins de trois documentaires sont en préparation.



Le célèbre rappeur Sean «Diddy» Combs est actuellement derrière les barreaux en attendant son procès prévu en mai pour viols, fraude et trafic sexuel. Pendant ce temps, les plateformes de streaming n'ont pas chômé, produisant plusieurs documentaires à charge sur l’ancien magnat de la musique. Ces enquêtes cherchent à mettre en lumière le comportement de prédateur du rappeur et producteur américain de 55 ans, accusé par plus de 120 victimes d’avoir orchestré un système violent de trafic sexuel et d’avoir drogué ses victimes pour parvenir à ses fins.

Les 27 et 28 janvier, c'est sous la forme d'une docu-série en quatre épisodes que Sean Combs va en prendre pour son grade. The Fall of Diddy est produit par la chaîne Investigation Discovery et le magazine Rolling Stone pour la plateforme HBO Max. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée:

Ces quatre heures d’investigation donnent la parole à Rodney «Lil Rod» Jones, un ancien producteur ayant travaillé pour Diddy. Ce musicien de 38 ans affirme que Sean Combs l’a harcelé sexuellement, drogué et menacé.

«Il y a beaucoup de gens comme Puffy dans le monde de la musique. Démasquer Puffy, c'est les démasquer.» Rodney Jones The fall of Diddy

On y trouve également le témoignage de Thalia Graves, qui accuse P.Diddy de l’avoir violée en 2001, avant de la menacer pour la réduire au silence. La série documentaire donne aussi la parole à Mylah Morales, une maquilleuse qui affirme avoir été témoin des abus du rappeur envers Casandra Ventura, une chanteuse qui fut l’ex-petite amie de Sean Combs.

«Je suis restée silencieuse pendant 18 ans et je ne peux plus rester silencieuse. J'ai toujours cru que j'étais la seule victime.» Thalia Graves The fall of Diddy

Les autres documentaires prévus:

La plateforme américaine Peacock a également annoncé en début d'année un documentaire de 90 minutes, prévu pour le 14 janvier, intitulé Diddy: The Making of a Bad Boy. On y découvrira notamment des témoignages exclusifs de son ancien garde du corps, de sa maquilleuse, de son producteur, d’un ancien stagiaire, ainsi que de vieux amis.

Ce documentaire promet «d’offrir un aperçu crucial de la transformation du producteur de hip-hop américain et de la manière dont il a pu devenir un monstre». Des images inédites de ses célèbres fêtes qui lui servaient de terreau pour ses crimes vont également être diffusées.

Quant à Netflix, une série documentaire consacrée à l’affaire P.Diddy est en cours de développement, avec la collaboration du rappeur 50 Cent.

Ces documentaires sensationnalistes pourraient évidemment heurter les spectateurs sensibles aux thèmes de la violence et des abus, mais ils permettront de faire la lumière sur l’une des affaires les plus sordides de l’histoire du show-business américain.