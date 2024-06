Voilà deux personnes qui baignent dans les problèmes, les complexes, mais aussi dans l'espoir et l'amour: Peter Sarsgaard et Jessica Chastain dans «Memory». Image: filmcoopi

On a rencontré Jessica Chastain et elle cherche du boulot

Jessica Chastain déboule dans nos salles de cinéma avec un drame sur la démence intitulé Memory. Nous l'avons rencontrée, et nous avons échangé notamment sur ses projets, et sur la place des femmes dans l'industrie du septième art.

Simone Meier Suivez-moi

À l'hôtel Baur au Lac, règne comme toujours cette ambiance particulière: le charme d'un manoir britannique rencontre le glamour Gucci de Dubaï. Et personne ne pourrait mieux s'intégrer dans ce cadre à la fois aristocratique et légèrement kitsch que Jessica Chastain.

Une femme faite de brillance, de porcelaine et de coucher de soleil. On pourrait penser qu'elle provient des serres d'une dynastie séculaire. Mais on se trompe.

Lorsque Jessica Chastain est née en 1977 à Sacramento, ses parents étaient tous deux des adolescents désorientés. Son père était musicien de rock, et sa mère est devenue bien plus tard une cuisinière vegan. Le père et la fille étaient éloignés l'un de l'autre, et aucun père n'est mentionné sur l'acte de naissance de Chastain.

Son enfance a été difficile, souvent marquée par la faim. Sa sœur était toxicomane et s'est suicidée à l'âge de vingt ans. Une lueur d'espoir était son beau-père, un pompier, auprès de qui elle se sentait en sécurité.

Jessica Chastain en 2006, après une représentation de «Salomé». Image: Getty Images North America

Sinon, elle s'exilait intérieurement:

«Les autres enfants fumaient et buvaient et je lisais Shakespeare»

Elle sait qu'elle veut devenir actrice lorsque sa grand-mère l'emmène à sept ans voir une comédie musicale. Elle joue au théâtre, gagne une bourse pour Juilliard, sans doute la meilleure école d'arts performatifs au monde. Elle fait ses débuts devant la caméra dans la série hospitalière «Emergency Room». En dehors de cela: sa vie ne tourne autour que d'une seule chose: le théâtre, le théâtre, le théâtre, car elle est rarement engagée au cinéma, ses cheveux roux étant un problème.



Découverte par une Suissesse

Mais en 2006, l'actrice suisse Marthe Keller assiste à une de ses représentations. Keller est totalement enthousiasmée et recommande la jeune femme vulnérable et dotée d'une forte lumière intérieure et d'une voix fraîche et séduisante, à son ami Al Pacino.

Celui-ci met en scène Salomé d'Oscar Wilde au théâtre et n'a pas encore trouvé son héroïne principale. Naturellement, Chastain est parfaite dans le rôle de la danseuse voilée errante qui réclame la tête de Jean-Baptiste. Al Pacino la recommande à son ami Terrence Malick, qui la choisit en 2011 pour jouer aux côtés de Brad Pitt dans The Tree of Life. Ainsi commence sa grande carrière hollywoodienne.

Jessica dans The Tree of Life de Terrence Malick. Image: www.imago-images.de

Un an plus tard, elle est nominée aux Oscars pour son rôle dans La couleur des sentiments, et encore un an plus tard, pour son rôle d'analyste de la CIA traquant Oussama ben Laden dans Zero Dark Thirty.

En 2022, elle remporte finalement l'Oscar pour son interprétation grotesque de la télé-évangéliste Tammy Faye dans The Eyes of Tammy Faye. Entre-temps, elle joue dans des films de science-fiction comme Interstellar et The Martian, dans la comédie sophistiquée de fraudeuses Molly's Game, ou encore dans la mini-série sensationnellement triste Scenes from a Marriage. Chastain peut tout faire.

The Good Nurse et Memory

Et maintenant, elle est assise devant nous, dans une suite du Baur au Lac. Son aura de star est époustouflante, jamais un costume couleur boue n'a eu l'air aussi élégant, car la femme qui le porte brille et flamboie de l'intérieur. Tout en elle est toujours en mouvement — les yeux, la bouche, les mains, les cheveux — sous un courant subtil et constant qui fait vibrer chaque molécule de Chastain.

Avec Eddie Redmayne dans The Good Nurse. Image: www.imago-images.de

Précisément ici, au Zurich Film Festival, où chaque symbole de vanité est exalté, elle est de nouveau présente avec un de ses films «sans artifices» après The Good Nurse de Tobias Lindholm. Dans le film NetflixThe Good Nurse (son partenaire de film Eddie Redmayne était également présent au ZFF pour l'occasion), elle incarne une infirmière gravement malade qui pousse un tueur en série à avouer ses crimes.

Dans Memory, elle incarne maintenant Sylvia, une assistante sociale gravement traumatisée et ancienne alcoolique. Elle souffre d'une névrose obsessionnelle de la propreté et de souvenirs extrêmement peu fiables. Un jour, elle tombe amoureuse d'un homme atteint de démence (Peter Sarsgaard a été récompensé à Venise pour son rôle de malade atteint de démence). Un drame social poignant réalisé par le cinéaste mexicain Michel Franco.

L'interview

watson: Jessica Chastain, qu'est-ce qui vous attire précisément vers des rôles comme ceux de The Good Nurse et de Memory?

Jessica Chastain: Vous faites allusion à ces rôles de femmes brutes, sans artifices, non privilégiées, vulnérables et très intéressants? C'étaient les réalisateurs! Tobias Lindholm et Michel Franco. Pour The Good Nurse, j'étais contente que ce ne soit pas encore une fois une fétichisation d'un tueur en série sexy.

«Je ne supporte plus ça, je trouve cela vraiment écœurant et perturbant»

Dans les deux films, mes personnages parviennent finalement à accomplir quelque chose de bien, à apporter un peu de lumière et de légèreté dans l'obscurité. Je suis une personne positive, je crois en la bonté humaine, j'ai un cœur aventureux, et j'aime quand les choses avancent.



Est-ce que les réalisateurs venaient à vous, ou inversement?

Ah, cela est passé par mon agence. Vous savez, il arrive un moment dans la vie d'une star hollywoodienne où l'on devient trop grand pour les réalisateurs et réalisatrices vraiment intéressants. Ils se disent alors:

«Elle est trop compliquée, elle a des exigences trop élevées, elle est trop chère, c'est une diva, elle nous laissera tomber à la dernière minute...»

D'accord, ceci est un appel aux réalisateurs et réalisatrices vraiment intéressants: Jessica Chastain pourrait bien vouloir travailler avec vous!

Oui!

En 2012, dans Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow. Image: www.imago-images.de

A quoi dites-vous non, à part aux tueurs en série sexy?

Je trouve les clichés extrêmement ennuyeux. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est qui réalise le film. Quand j'étais jeune, j'ai remarqué que tous les réalisateurs avec qui j'avais des affinités ne faisaient absolument pas de films sur les femmes. Il a fallu que j'encaisse cela, c'était dur, puis je me suis battue pour que cela change.



Votre Sylvia dans Memory, vous l'avez en grande partie façonnée.

Oui, je dois toujours construire un personnage, trouver un noyau créatif qui germe en moi, puis cela devient un être humain entier. J'ai inventé des souvenirs pour elle, je lui ai donné une histoire avant son sevrage alcoolique.

«Nous connaissons tous des femmes qui ont survécu à des abus sexuels»

Je connais quelques histoires horribles et j'ai fait des recherches supplémentaires avec le soutien d'organisations. J'ai intégré tout cela — et j'ai dû l'oublier pendant le tournage, cela devait devenir naturel.

Quel était le noyau créatif de Sylvia?

Cela reste mon secret. J'aime garder pour moi le croisement entre un personnage et moi.



Et finalement en télé-évangéliste comme Tammy Faye. Image: 20th Century

C'est vrai que vous avez fait des courses pour Sylvia?

Oui, nous avons tourné à Nashville avec peu de moyens et de temps, et sans aucun costume. J'ai dit: Sylvia ferait ses courses dans un magasin à bas prix, laissez-moi m'en occuper. Je me suis fixé un budget réaliste de 130 dollars, je suis allée à Target et je me suis demandé ce que Sylvia choisirait.

«Je connais bien Target, j'y vais chaque semaine pour acheter des trucs pour mes enfants, ne pensez pas qu'une star hollywoodienne doit toujours avoir des choses chères et spéciales»

Je fais toujours tout pour mes personnages. Je ne veux pas qu'un scénario soit modifié pour moi, je veux me transformer pour un scénario.



Et qu'est-ce qui compte pour vous sur le tournage?

On se comporte comme on est traité. Michel Franco, par exemple, me traite avec tellement de respect, de gentillesse et d'attention que je me sens toujours protégée et en sécurité.

«Et cela me donne la force de jouer des rôles que je ne penserais pas pouvoir interpréter autrement»

Je sais qu'il m'aide. C'est ainsi que j'ai abordé le tueur en série dans The Good Nurse et le patient atteint de démence dans Memory. Il faut regarder quelqu'un avec amour. Toujours. Et avec curiosité.



Que s'est-il passé lorsque Peter Sarsgaard a remporté son prix à Venise?

Oh, nous avons beaucoup fait la fête! Le prix était tellement mérité! Peter est un acteur formidable et il est dans le métier depuis si longtemps.

«Mais il est toujours tellement occupé à soutenir les autres et à les faire briller qu'il ne brille pas vraiment lui-même»

Quand Michel m'a demandé avec qui je voulais travailler comme partenaire dans Memory, j'étais très excitée, car enfin je pouvais dire «Peter Sarsgaard!!!».



Avec Peter Sarsgaard au Festival du film de Venise en septembre 2023. Image: www.imago-images.de

Vous avez toujours été une militante féministe. Pouvez-vous décrire le moment où votre engagement s'est manifesté?

Ma jeunesse m'a façonnée. J'ai su très tôt que j'utiliserais chaque plateforme qui se présenterait à moi, que ce soit le métier d'actrice ou autre, pour défendre les personnes plus faibles et maltraitées, et la plupart du temps, il s'agissait de femmes.



Aviez-vous un modèle?

Non. Dans une école publique en Amérique, il n'y avait pas de modèles féminins pour les filles pendant mon enfance. Aucun manuel d'Histoire ne présentait l'héroïsme des femmes. Et maintenant, c'est encore pire: les manuels d'Histoire sont épurés et ne montrent plus notre histoire que d'un seul point de vue, celui des vainqueurs.

«Ce n'est pas de l'Histoire. Et c'est un abus envers nos enfants»

>> Memory sortira au cinéma le 6 juin.

Les questions de cette interview proviennent de plusieurs journalistes et ont été posées dans le cadre d'une table ronde au Festival du film de Zurich le 1er octobre 2023.

Traduit et adapté par Noëline Flippe