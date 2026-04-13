Arrêtée le 4 mars dernier pour conduite sous l'influence de diverses substances, Britney Spears a décidé de se faire soigner et entre en cure de désintoxication. image: instagram/watson

Après son arrestation, Britney entre en cure de désintoxication

Cinq semaines après son arrestation pour conduite en état d'ivresse en Californie, la pop-star a franchi un cap décisif en se faisant admettre dans un centre de désintoxication de son plein gré, ce dimanche.

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Les dernières semaines ont été riches en émotions pour Britney. Après l'arrestation au volant de sa BMW pour conduite en état d'ivresse, en mars dernier, au milieu des inquiétudes de plus en plus prononcées de ses proches, la superstar a entamé des retrouvailles émouvantes avec ses deux grands garçons, Sean Preston et Jayden James.

Après plusieurs mois difficiles, la chanteuse semble enfin prête à aller mieux et de l'avant. L'un de ses représentants a confirmé à Page Six que la chanteuse s'était volontairement fait admettre dans un centre de désintoxication ce dimanche. «C'était son choix», a ajouté au source au tabloïd.

Laquelle précise également que Britney Spears ne doit pas se faire traiter pour une substance en particulier. L'objectif est «double», selon l'informateur: «Donner la priorité à sa santé mentale et de prendre du temps pour elle, afin de se concentrer sur ce qui est important pour elle.»

«Elle est déterminée à prendre soin de sa santé. C'est quelque chose qu'elle souhaite vraiment faire pour elle-même. C'était sa propre décision» La source de Page Six

Toujours selon ce proche anonyme, toute la famille de la popstar soutiendrait cette décision. A commencer par ses fils de 20 et 19 ans, Sean Preston et Jayden James, avec lesquels Britney n'a renoué que récemment.

Quant à la durée de ce traitement, c'est encore un mystère - y compris pour la principale intéressée. «Elle ne le sait pas encore. Il ne s’agit pas d’un programme prédéfini de 30 ou 60 jours. Cela prendra le temps nécessaire. Elle ne se fixe aucune limite. Elle souhaite simplement se sentir mieux et retrouver un mode de vie plus sain.»

Une dernière vidéo de danse

La perspective de cette cure de désintoxication ne semble pas pour autant avoir privé Britbrit' de l'envie de danser. Quelques heures avant le début de son traitement, la pop-star a posté une ultime vidéo de danse un peu louche où on la voit se déhancher sur le titre I Like It de Cardi B, J Balvin et Bad Bunny, vêtue d'un body string noir transparent.

Comme souvent, la star de 44 ans a frôlé l'accident vestimentaire en esquissant un déhanché, avant de plaquer son haut contre sa poitrine tout en se trémoussant, avant de s'auto-octroyer une claque généreuse sur les fessiers. Youhou!

Vidéo: watson

Prenons cela comme une bonne nouvelle: en attendant sa comparution au tribunal, le 4 mai prochain, Britney ne semble rien perdre de son entrain ni de son énergie. Espérons qu'elle la consacre désormais à sa guérison. (mbr)

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