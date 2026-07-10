beau temps32°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Apple, fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin, débute le cinéma

Apple Martin, 22 ans, est la fille du chanteur Chris Martin (du groupe Coldplay) et de l’actrice Gwyneth Paltrow.
Apple Martin, 22 ans, est la fille du chanteur Chris Martin (du groupe Coldplay) et de l’actrice Gwyneth Paltrow.Image: watson

Cette enfant de stars fait ses débuts au cinéma

La fille de l’actrice et de son ex-mari Chris Martin fait ses premiers pas dans l'industrie dans une comédie romantique intitulée Paris Paramount.
10.07.2026, 16:5910.07.2026, 16:59
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Il était une fois, au pays du népotisme hollywoodien, l’histoire d’Apple Martin. Cette jeune femme de 22 ans n’est autre que la fille du chanteur Chris Martin (du groupe Coldplay) et de l’actrice Gwyneth Paltrow. Les deux artistes ont été mariés de 2003 jusqu'à la finalisation de leur divorce en 2016. Ils ont eu deux enfants.

Leur nom vous dit déjà quelque chose: voici 12 nepo babies à suivre

Après des études universitaires en droit, histoire et société, Apple est également devenue le nouveau visage de la prestigieuse maison de mode française Chloé. Elle est aussi musicienne, mais c’est une carrière dans le cinéma que la jeune femme a décidé d’embrasser, en décrochant son premier rôle dans l'industrie.

Le tournage de ce premier projet cinématographique aux côtés de Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law et Owen Wilson a débuté. Il s'agit d'une comédie romantique produite par Warner Bros. et réalisée par Nancy Meyers, à qui l'ont doit notamment la cultissime rom-com de Noël The Holiday (2006).

Son titre? Paris Paramount. Le scénario raconte l’histoire d’une jeune réalisatrice et d’un producteur qui tombent amoureux, collaborent avec succès, puis se séparent. Des années plus tard, le destin les réunit pour travailler sur un projet à haut risque, tout en devant gérer une vedette instable, les forçant ainsi à renégocier leur relation professionnelle.

Le titre du film est un clin d’œil à une citation célèbre du réalisateur des années 1930 Ernst Lubitsch, qui œuvrait pour le studio Paramount.

«J'ai été à Paris, en France, et j'ai été à Paris, Paramount. Et très franchement, je préfère Paris, Paramount»

Cette phrase illustre fait référence à la magie du cinéma, où les reconstitutions dans les studios étaient bien plus idéalisées que la réalité. La sortie de ce long-métrage est prévue pour le 25 décembre 2027.

On ne connaît pas encore le rôle d’Apple Martin, mais elle a été aperçue durant le tournage d’une scène avec l’acteur Owen Wilson. Fun fact : il y a 25 ans, celui-ci partageait l’écran avec la mère de sa nouvelle partenaire, dans La Famille Tenenbaum de Wes Anderson.

Owen Wilson et Apple Martin sur le tournage de Paris Paramount.
Owen Wilson et Apple Martin sur le tournage de Paris Paramount.Image: Daily Mail

Pendant que la fille de l’ancien couple de stars fait ses premiers pas au cinéma, son frère Moses, 20 ans, suit quant à lui les traces de son père, Chris Martin. Le cadet de la famille s’est lancé dans une carrière musicale avec son groupe People I’ve Met. Encore une belle histoire au royaume du népotisme.

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Supergirl décolle mais n&#039;ira pas bien loin
Supergirl décolle mais n'ira pas bien loin
de Sainath Bovay
C&#039;est le plus beau film d&#039;animation que vous verrez cette année
1
C'est le plus beau film d'animation que vous verrez cette année
de Sainath Bovay
Le prochain volet de «Dune» s&#039;annonce dantesque
Le prochain volet de «Dune» s'annonce dantesque
de Sainath Bovay
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
de Sainath Bovay
L&#039;acteur Danny Glover est atteint d&#039;Alzheimer
L'acteur Danny Glover est atteint d'Alzheimer
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Shakira a des mots doux pour Kylian Mbappé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La visite de Harry à Londres tourne au psychodrame
Où logera-t-il, et va-t-il être rejoint par Meghan et leurs enfants? Le retour du prince rebelle fait grand bruit dans la capitale britannique.
Le prince Harry est arrivé lundi à Londres mais la confusion règne autour des modalités de cette visite au Royaume-Uni du fils cadet du roi Charles III, ce qui témoigne des tensions persistantes avec la famille royale.
L’article