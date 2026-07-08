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«Un autre» Tom Holland sème la confusion sur les réseaux

L&#039;historien Tom Holland a semé la confusion parmi les internautes en publiant une critique de L&#039;Odyssée de Christopher Nolan, où apparaît l&#039;acteur Tom Holland.
Deux célèbres Tom Holland se disputent leur nom et la célébrité, à la plus grande confusion des internautes.getty/watson/x

«Un autre» Tom Holland sème la confusion sur les réseaux

Une histoire d'homonyme particulièrement savoureuse a dérouté Internet cette semaine: un certain Tom Holland a égaré les internautes sur X après avoir formulé une critique très élogieuse du nouveau film de Christopher Nolan, L'Odyssée, dans lequel joue justement... Tom Holland.
08.07.2026, 14:5308.07.2026, 14:53

Rien ne ressemble plus à Tom Holland qu'un autre Tom Holland. Ce n'est pas Tom Holland, historien, auteur de plusieurs bestsellers et animateur du podcast «The Rest Is History», et qui n'a strictement rien à voir avec l'acteur de Spider-Man de 30 ans, qui dira le contraire.

Alors que les premières réactions au nouveau film de Christopher Nolan, L'Odyssée, en salles en Suisse dès mercredi prochain, commencent à inonder les réseaux sociaux, la critique dithyrambique d'un spectateur a suscité une certaine confusion.

«C'est de loin la meilleure adaptation cinématographique d'un mythe grec que j'aie jamais vue. Le film rend hommage à Homère tout en lui apportant une dimension nouvelle»

Le tweet était signé d'un certain Tom Holland, subjugué après avoir visionné le film épique non pas une, mais deux fois. Evidemment, plusieurs internautes n'ont pas tardé à se demander pourquoi l'un des principaux acteurs semblait promouvoir ainsi son opinion sur le film sans la moindre vergogne.

PARIS, FRANCE - JULY 07: Tom Holland is seen at the Trocadero for &#039;The Odyssey&#039; photocall on July 07, 2026 in Paris, France. (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)
Tom Holland (l'acteur) qui incarne Télémaque, le fils d'Ulysse (Matt Damon) dans L'Odyssée.GC Images

«Bro, tu joues dedans», a sourcillé un utilisateur dans un tweet déjà consulté plus de 2 millions de fois. «Ok. Mais tu es une star du film. Il y a conflit d'intérêts!» réplique un autre.

D'autres internautes, en revanche, qui avaient saisi la subtilité ou connaissaient déjà l'existence de ce «second» Tom Holland, se sont amusés de ce quiproquo: «L’autre Tom Holland au sujet du film avec Tom Holland. Les deux sont superbes», s'est enthousiasmé un internaute, pendant qu'un autre clamait avec enthousiasme quel Tom Holland était son préféré.

«Monsieur, je suis fan de Tom Holland l’historien depuis le début — bien avant que l’acteur ne fasse son apparition sur scène»
Un internaute, sur X

Dans une autre discussion, Tom Holland (l'historien), qui décidément se régale de cette coïncidence, a partagé un lien vers la sélection du Guardian regroupant les critiques élogieuses du film L'Odyssée. L'un de ses abonnés lui a répondu avec une capture d'écran d'une citation extraite du site spécialisé Rotten Tomatoes, qui indiquait que «Tom Holland continue de prouver qu'il est capable de tout faire».

Et d'ajouter en légende:

«Vous vouliez simplement que les gens voient cette phrase»

Tom Holland (l'historien, toujours) a répondu par un clin d'œil.

Ah, et si vous vous demandiez si Tom Holland et Tom Holland se sont déjà croisés, c'est déjà le cas: l'historien et l'acteur se trouvaient tous les deux à l'avant-première du film à Londres, ce lundi. Même si, selon Entertainment Weekly, ils ne se sont apparemment pas croisés.

Tom Holland à la première de L&#039;Odyssée.
Tom Holland (l'historien), ce lundi à Londres.image: x

«Si Tom Holland rencontre Tom Holland, l'univers risque d'imploser», s'est ému un utilisateur de X sous l'image. «Oui, imaginez un peu si cela se produisait», lui a répondu Tom Holland l’historien, qui n'a définitivement pas fini de bouder son plaisir ni de jouer sur son célèbre nom. (mbr)

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