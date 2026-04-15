Dans la foulée des accusations contre Katy Perry, une vieille interview de l'actrice Anna Kendrick a refait surface. getty/watson

«Katy Perry m'a touché la poitrine»: Une vieille interview ressurgit

Après les accusations d'agression sexuelle formulées par Ruby Rose contre Katy Perry, une vieille interview de l'actrice Anna Kendrick évoquant son «étrange» rencontre avec la chanteuse lors des Grammy Awards vient de refaire surface sur Internet.

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Il est de ces séquences qui, bien qu'apparemment innocentes sur le moment, peuvent resurgir à des moments bien inopportuns. C'est sans doute le cas de cette interview accordée par Anna Kendrick au talk-show de Conan O'Brien, en 2014, durant laquelle l'actrice a raconté en détail l'approche de Katy Perry, lors des Grammy Awards.

La vidéo a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, suite aux récentes révélations explosives de l'actrice australienne Ruby Rose, qui affirme que Katy Perry l'a agressée sexuellement lorsqu'elle avait une vingtaine d'années - ce que la chanteuse a catégoriquement nié.

A l'époque, Anna Kendrick a détaillé à son hôte les circonstances de sa rencontre «étrange» avec la superstar de la pop.

«Katy Perry m'a touché la poitrine avec les doigts. C'était une soirée bizarre» Anna Kendrick, sur le plateau de Conan O'Brien

L'interview en intégralité👇 Vidéo: watson

«Elle est très mature», ironise ensuite l'actrice après cette sortie surprenante, au milieu des rires de l'audience. «Elle a juste fait ça?», a s'enquiert l'animateur Conan O'Brien, l'air surpris. «Eh bien, ma robe... Je l'avais un peu cherché», admet Anna Kendrick, qui précise qu'elle portait une création Azzaro très décolletée ce soir-là.

«Quoi?» répète Conan O'Brien, choqué, ce à quoi la jeune femme répond avec un sourire: «Si personne ne l'avait fait, j'aurais été un peu triste.»

Un peu plus tard, le présentateur demande de plus amples détails sur cette rencontre: «Décrivez-moi la scène. Vous êtes immobile, Katy Perry passe et…». Il s'interrompt alors en mimant un geste de la main vers le bas. «Je l'ai déjà rencontrée et oui», confirme Anna Kendrick, tandis que Conan O'Brien renchérit: «C'est son truc.»

«Oui, vous savez, elle est agressive, j'aime bien ça» Anna Kendrick

Autant dire que la résurgence de cette interview, a priori légère, tombe mal pour Katy Perry, au milieu des accusations dont elle fait l'objet par Ruby Rose. L'actrice d'Orange Is the New Black a affirmé dimanche soir sur ses réseaux sociaux avoir été agressée par la chanteuse dans une boîte de nuit de Melbourne, il y a 20 ans.

Un représentant de Katy Perry a vigoureusement rejeté ces allégations, comme «non seulement catégoriquement fausses, mais des mensonges dangereux et irresponsables». (mbr)

Vous être triste après un concert? C'est normal Vidéo: watson