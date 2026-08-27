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Brad Pitt revient dans la suite de Once Upon a Time in Hollywood

Brad Pitt renfile les lunettes de Cliff Booth, sept ans après Once Upon a Time in Hollywood. Cette fois, Quentin Tarantino signe le scénario, tandis que David Fincher passe derrière la caméra.
Brad Pitt et Quentin Tarantino remettent ça, avec un invité de taille.image: watson/imago

Brad Pitt est de retour dans ce rôle culte

Sept ans après sa sortie, le film de Quentin Tarantino Once upon a Time in Hollywood aura bel et bien une suite. Nouveau réalisateur, nouveau teaser, date de sortie... Voici ce que l'on sait sur ce nouvel opus.
27.08.2026, 15:3427.08.2026, 15:34

Cliff Booth, l'ex-cascadeur calme et décontracté reconverti comme chauffeur, est de retour! Sept ans après Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt enfilera à nouveau ses lunettes de soleil pour camper le personnage imaginé par Quentin Tarantino.

D'ailleurs, si le réalisateur iconique sera toujours aux manettes en tant que scénariste, il cède son fauteuil à David Fincher. Le réalisateur de Seven, Fight Club et Gone Girl retrouve ainsi Brad Pitt, avec lequel il a déjà travaillé à plusieurs reprises.

Brad Pitt va bientôt ressortir les lunettes de soleil de Cliff Booth. Netflix vient de dévoiler le titre officiel et un nouveau teaser de la suite de Once Upon a Time in Hollywood
Son mélange de nonchalance et de brutalité avait valu à Brad Pitt l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2020.Image: imago

Si Quentin Tarantino avait initialement envisagé de réaliser lui-même le projet, il a abandonné l'idée, ayant le sentiment de retourner sur un terrain déjà exploré et de ne plus y trouver un défi artistique suffisamment stimulant.

«J'adore ce scénario, mais je me retrouve à nouveau sur un terrain déjà exploré, et il n'y a pas de questions à se poser. Je n'ai aucune limite quant à l'expression de mon talent. Et cela a fini par me démotiver. Alors j'ai finalement tout arrêté»
Quentin Tarantino à Entertainment Weekly

Brad Pitt, lui, tenait à reprendre Cliff Booth et le projet a finalement atterri entre les mains de Fincher.

Brad Pitt a «replongé»
Brad Pitt a «replongé»

Huit ans plus tard

L’histoire se déroulera en 1977, soit environ huit ans après les événements de Once Upon a Time in Hollywood, qui suivait alors Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), une star de télévision sur le déclin, et son ancien cascadeur.

Once Upon a Time... in Hollywood 2019 - filmstill Brad Pitt and Leonardo DiCaprio Once Upon a Time... in Hollywood 2019 - - - EDITORIAL USE ONLY Copyright: xAndrewxCooperx
Leonardo DiCaprio voulait également camper le rôle de Cliff, mais il était «meilleur pour le rôle de Rick», selon Tarantino. Image: imago

Netflix reste encore très mystérieux sur l’intrigue, se contentant d’annoncer que Cliff Booth évoluera cette fois dans «un Hollywood très différent». Le personnage travaille désormais comme «fixer» pour les studios, chargé de résoudre leurs problèmes en coulisses.

«Une nouvelle aventure avec lui serait différente, et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite, le public aussi, et je crois que Brad le souhaite également. Et j'ai envie de travailler avec lui dans un autre grand rôle», a glissé Quentin Tarantino à Entertainment Weekly.

«Impuissant»: Brad Pitt est renié par un autre de ses enfants
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Histoire de nous faire patienter d'ici sa sortie, dans trois mois, la plateforme a dévoilé un nouveau teaser - et le titre du projet, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Le casting de cette nouvelle aventure comprendra également Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Scott Caan, Peter Weller ou encore Timothy Olyphant. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth sortira d’abord exclusivement dans les salles IMAX du monde entier pendant deux semaines à partir du 25 novembre 2026. Il arrivera ensuite sur Netflix le 23 décembre, juste à temps pour Noël. (mbr)

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