L'acteur de 62 ans s'est confié sur la période très difficile qu'il a traversée il y a quelques années, et sur sa relation avec l'alcool. getty/watson

Brad Pitt a «replongé»

Lors d'un long entretien avec le magazine Esquire, l'acteur mythique s'est confié sur sa consommation d'alcool et la fin de sa longue période de sobriété.

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S'il en est un qui est habitué à ne pas tourner autour du pot, c'est bien Brad Pitt. A 62 ans, l'acteur mythique n'a plus grand-chose à cacher et n'esquive presque aucun sujet sensible en interview. C'est donc un entretien d'une honnêteté presque brutale qu'il a livré il y a quelques semaines à Esquire. Publié ce lundi dans les colonnes du magazine américain, on y apprend notamment que le comédien légendaire a été traversé par des «pensées suicidaires», lors d'une «courte période» non spécifiée.

«Bref, je n'ai jamais eu de pensées suicidaires, sauf pendant une courte période» Brad Pitt, dans Esquire

«Et pendant cette courte période, je ne pouvais pas… je ne voyais pas d'issue. La douleur était si intense que… je n'allais pas passer à l'acte, mais je sentais… je sentais le froid de l'acier de la balle dans ma tête, et c'était comme un soulagement», confie Brad Pitt.

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«Et je me suis dit: 'Ah, d'accord, maintenant je comprends … je comprends le suicide, dans le sens où c'est juste un soulagement. C'est juste chercher à soulager la douleur. Mais je pense aussi que nous avons une incroyable capacité de survie», poursuit-il, sur une note plus optimiste.

Quand le journaliste cherche poliment à savoir si cette période a un lien avec la fin de son mariage avec Angelina Jolie, en 2016, et la rupture avec ses six enfants, il confirme à demi-mot: «Un truc de famille. On peut en rester à ça.»



Fin de la sobriété

L'interview est également l'occasion pour Brad Pitt d'admettre qu'il a mis fin à sa longue période de sobriété de sept ans. Comme le rappelle Esquire, l'acteur avait profité de son discours lors d'une cérémonie de remise de prix en 2020 pour remercier son bon copain, Bradley Cooper, de l'avoir aidé à dépasser son addiction à l'alcool, et pour l'avoir accompagné sur son chemin vers une vie plus saine.



«J'ai… j'ai été sobre pendant sept ans. Et puis, j'ai replongé» Brad Pitt, dans Esquire, avec un «petit rire»

Brad précise toutefois qu'il boit désormais «de façon plus mesurée». «J'ai été trop sûr de moi à deux ou trois reprises, et je me suis dit: Ouais, non, c'est pas bon pour moi. Pas en grande quantité, (...)», assure-t-il. Avant d'ajouter qu'il peut boire «quelques verres de vins, mais pas trop. Je dois rester raisonnable».

C'est justement lors de sa séparation avec Angelina Jolie et l'épisode tristement célèbre de la dispute du voyage en jet privé, durant lequel il se serait emporté sous l'emprise de l'alcool, que Brad Pitt avait complètement cessé de boire.

Lors de son passage dans le podcast «Armchair Expert», l'été dernier, l'acteur a également confié avoir assisté à sa première réunion des Alcooliques Anonymes alors qu'il traversait une période particulièrement difficile de sa vie.

Aujourd'hui, après sept ans de stricte sobriété, Brad Pitt se sent donc prêt à renouer avec une consommation raisonnable, selon des proches dans Page Six. «C’est une décision très personnelle, propre à Brad et à sa situation personnelle», confie une source, sans manquer d'ajouter qu’il a eu «beaucoup de temps pour réfléchir» à sa relation avec l’alcool.

«Au fil du temps, sa vie a changé et il est arrivé à un point où il se sentait prêt à faire un choix différent. Pour lui, cela signifie la modération et une grande conscience de ses limites» Une source au sujet de Brad Pitt, dans Page Six

«Il connaît ses limites et comprend que boire avec modération exige un certain niveau de discipline et de conscience de soi», conclut l'initié, en précisant encore que cette décision «n'enlève rien aux années qu'il a passées sobre ni à ce qu'il a appris pendant cette période».

«C’est tout simplement la décision qu’il estime être la bonne pour lui à ce stade de sa vie, et il s’engage à en assumer la responsabilité.»

Il est vrai qu'après plusieurs années tumultueuses, Brad Pitt semble enfin connaître une accalmie dans sa vie privée. Depuis qu'il a entamé une relation amoureuse avec Ines de Ramon, l'acteur paraît bien entouré et plus soutenu que jamais. Pour preuve, sa chérie genevoise l'aide même à faire ses valises, comme il l'a confié à Esquire. Non seulement elle serait douée pour faire les valises mais en plus, elle range soigneusement leurs vêtements dans le tiroir de la commode de l'hôtel.

Et lui? Il confie qu'il «apprend» encore.

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Vidéo: watson