L'influenceuse Haley Kalil et le joueur de NFL Matt Kalil, ont mis fin à leur mariage en 2022 pour une bonne raison.

Cette célèbre influenceuse avait une «bonne» raison de divorcer

Dans une interview pour le moins lunaire sur Twitch, l'influenceuse et mannequin Haley Kalil a expliqué l'étrange raison ayant mené à son divorce avec le joueur de football américain Matt Kalil: la taille de son pénis.

Certains divorcent à cause de l'usure laissée par le temps. D'autres parce qu'ils ne supportent plus X ou Y lubie de leur partenaire - comme dresser la table du petit-déjeuner la veille au soir. D'autres, encore, comme Haley Kalil, trouvent des «facteurs» de taille autrement plus décisifs.

C'est ce qu'a expliqué le mannequin et ancienne compagne du joueur au streamer populaire Marlon, lors d'une récente apparition sur Twitch: malgré tous ses efforts, le pénis de sa moitié était trop... grand.

«C'était le plus gros facteur» C'est le cas de le dire

«Nous essayions de le faire», explique-t-elle. «Sérieusement... pendant tout notre mariage. J'étais prête à tout essayer.»

«Thérapeutes, médecins. Je ne mens pas... J'ai même cherché des trucs comme la liposuccion... C'est pour ça que c'est un peu drôle. C'est comme si ma vie était une comédie, et qu'elle s'écrivait toute seule», ajoute Haley avec honnêteté.

Bien qu'elle ait «de l'amour» pour son «pote», la taille du pénis de l'ancien joueur des Vikings du Minnesota est, selon elle, «comme 0,01 % de la population». «Nous avons essayé, c'est impossible à moins de fondre en larmes.»

En mai 2022, Haley a fini par demander le divorce de l'ex-athlète, invoquant les fameux «différends irréconciliables» (qui, dans ce cas précis, prennent tout leur sens).

Haley Kalil, fin octobre, lors d'un évènement à New York. WireImage

Finalement, tout est bien qui finit bien pour les deux anciens partenaires: pendant que Madame poursuit sa carrière de mannequin et d'influenceuse à succès (elle compte près de 10 millions d'abonnés sur Instagram), Matt, désormais retraité de la NFL, a épousé le mannequin Keilani Asmus en 2024.

Matt Kalil et sa femme actuelle, Keilani Asmus. WireImage

Le couple a accueilli un fils quelques mois plus tard.

Page Six a contacté l'intéressé pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.(mbr)