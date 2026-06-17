Une petite révolution se prépare aux Grammy Awards

Musique latine, pop asiatique: les Grammy élargissent encore leur palette. getty/watson

Les Grammy Awards continuent d’élargir leur horizon. Les organisateurs ont annoncé la création de cinq nouvelles catégories et plusieurs changements de règlement, dont une modification importante concernant le très convoité prix de la révélation de l’année.

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L'association organisatrice des Grammy Awards a annoncé mardi cinq nouvelles récompenses ainsi que des changements de règles susceptibles d'avoir un impact sur certaines catégories très convoitées, notamment celle de la révélation de l'année.

Les nouvelles catégories créées par l'association américaine de l'industrie du disque, qui organise la célèbre cérémonie musicale, récompenseront la meilleure chanson latine, la meilleure performance de musique pop asiatique, la meilleure collaboration R&B ou performance de duo ou groupe, la meilleure performance vocale de pop traditionnelle et le meilleur album de folk traditionnel.

Ces nouveaux prix seront décernés à partir de la prochaine cérémonie, prévue en février 2027 à Los Angeles. Le nombre total de catégories atteint désormais 100.

La Recording Academy a également modifié certaines règles, notamment le nombre de fois qu'un artiste peut se présenter dans la catégorie révélation. Très convoité, ce prix récompense les talents émergents et a notamment été attribué à des artistes comme Olivia Rodrigo, Chappell Roan et Olivia Dean. Il sera désormais possible de se présenter jusqu'à quatre fois, contre trois auparavant, permettant aux artistes ayant atteint la limite de reconcourir une fois de plus.

«Les changements proposés par les membres de notre Recording Academy témoignent de la richesse de l'industrie musicale actuelle et de la multitude de genres, de techniques et de créateurs qui la façonnent», a souligné le patron de l'organisation, Harvey Mason Jr., dans un communiqué. Il a promis que la prochaine cérémonie refléterait «la croissance extraordinaire que connaît le monde de la musique».

Les nominations aux Grammy Awards seront annoncées le 16 novembre. (mbr/ats)

Vidéo: watson