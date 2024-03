Timothée va incarner le jeune Bob Dylan. Image: watson

Timothée Chalamet en Bob Dylan, c'est oui!

L'acteur chouchou du moment Timothée Chalamet a été aperçu, casquette gavroche sur la tête et guitare à la main, sur le tournage du biopic consacré à la jeunesse du célèbre auteur-compositeur Bob Dylan.

James Mangold, le réalisateur de Ford contre Ferrari et du dernier volet d'Indiana Jones, est en train de tourner un film biographique sur Bob Dylan. Intitulé A Complete Unknown, le film narre l'époque où le jeune Bob était sur le point de devenir la figure la plus marquante de la musique folk.

Pour incarner cette légende de la musique à l'aube de sa carrière, le cinéaste a fait appel à un acteur, certes «bankable», mais surtout talentueux: Timothée Chalamet. L'acteur de 28 ans, qui triomphe actuellement dans Dune, a été aperçu sur le tournage durant une scène d'extérieur se déroulant à New York.

Les images montrent Timothée Chalamet, guitare à la main, déambuler dans la Grande Pomme, relooké dans le thème du décor «sixties» du biopic.

Si Bob Dylan a aujourd'hui 82 ans, Timothée Chalamet l'incarne dans sa vingtaine, à une époque qui va voir naître certains de ses plus célèbres morceaux.

Timothée Chalamet sur le tournage de A Complete Unknown à New York le 17 mars 2024. Image: DIGGZY/SHUTTERSTOCK/SPLASH/SPLASHNEWS.COM

La trame

A Complete Unknown raconte son arrivée à New York en 1961, à la recherche de son héros, le musicien Woody Guthrie. De cette rencontre, il est adopté par la scène folk new-yorkaise dans laquelle on peut retrouver notamment Woody Guthrie, Pete Seeger et Joan Baez, qui vont reconnaît son talent. Il enchaîne les concerts dans les clubs du centre-ville et fait vite sensation, au point de signer chez Columbia Records.

Timothée Chalamet incarne Bob Dylan lors de son arrivée à New York en 1961, avec deux dollars en poche. Image: DIGGZY/SHUTTERSTOCK/SPLASH/SPLASHNEWS.COM

Le film suit l'ascension de Dylan jusqu'à ce qu'il devienne un phénomène culturel, ses relations fortes dans le monde de la musique folk, et sa transition décriée vers la guitare électrique après avoir rencontré les Beatles. Lorsqu'il va passer au rock'n'roll, Bob Dylan va dérouter ses fans et décevoir la communauté musicale qui l'avait accueilli pour la première fois.

«C'est une époque tellement incroyable dans la culture américaine, un jeune Bob Dylan de 19 ans arrivant à New York avec deux dollars en poche et devenant une sensation mondiale en trois ans» James Mangold Collider

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du film, si ce n'est son synopsis et son casting. Cependant, James Mangold a révélé au magazine Collider que Timothée Chalamet poussera la chansonnette pour l'occasion. Un exercice qui ne serait pas nouveau pour l'acteur puisqu'il a déjà pu mettre sa vocalise à l'œuvre dans la comédie musicale Wonka (2023).

Pour imiter le timbre si unique de Bob Dylan, Timothée Chalamet a déclaré qu'il travaillait avec l'équipe de coachs vocaux qui avait transformé Austin Butler pour sa performance dans Elvis (2022).

Coté casting, le magazine Deadline a rapporté qu'Edward Norton (Fight Club) avait rejoint la distribution du film dans le rôle du chanteur folk Pete Seeger en remplacement de Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), qui s'était retiré en raison d'un conflit de planning. On retrouve également Elle Fanning (Maléfique) qui prête ses traits à Sylvie Russo, la compagne de Bob Dylan.

Si les biopics basés sur les artistes musicaux ont le vent en poupe à Hollywood depuis près de deux décennies, le fait de voir des noms aussi prestigieux que James Mangold et Timothée Chalamet associés à ce projet a de quoi être enthousiasmant. Un sujet qui n'est pas nouveau, puisque Bob Dylan avait déjà eu son biopic en 2007, avec l'excellent I'm Not There de Todd Haynes (May December).