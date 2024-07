L'actrice attend son premier bébé avec son mari depuis 2016, Tom Ackerley. Image: FilmMagic, Inc

Le ventre de Margot Robbie s'arrondit

Les rumeurs de grossesse tourbillonnaient depuis quelques heures, mais c'est désormais (presque) officiel: ce n'est pas un abus de polenta uncia. Margot Robbie, star entre autres films de Barbie, attend son premier enfant. Plusieurs sources concordantes ont confirmé l'heureuse nouvelle dans la presse people américaine.

Avis à tous les fans transis de la blonde la plus douée, fantasque et renversante d'Hollywood: Margot Robbie, 34 ans, attend bel et bien son tout premier bébé avec son époux, Tom Ackerley. L'annonce, confirmée par plusieurs sources au magazine People, survient après que le ventre très arrondi de l'actrice ait ému les paparazzis et l'Internet ce week-end, à l'occasion de vacances du couple au lac de Côme.

Sur des photos obtenues par le Daily Mail dimanche, l'actrice de Barbie, 34 ans, affiche fièrement son petit - mais bien visible - ventre rond sous un haut court blanc. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'emballent.

Pour la petite histoire, Margot Robbie et Tom Ackerley sont mariés depuis huit ans. Ils dirigent ensemble une société de production, LuckyChap Entertaiment. (Parmi leurs films: Saltburn, Promising Young Woman et, évidemment, Barbie.) Le couple s'est rencontré alors qu'il travaillait en commun sur le film Suite Française en 2013, où il était assistant-réalisateur et elle était devant la caméra. Ils ont commencé à sortir ensemble l'année suivante et se sont mariés en 2016.

Contactés par la presse, ni Margot Robbie ni Tom Ackerley n'ont encore confirmé la nouvelle de grossesse. (mbr)