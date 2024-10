Zendaya s'éclate dans les Alpes suisses

«Passer du temps avec On en Suisse a été incroyablement inspirant. Les gens sont toujours dehors à explorer la nature, ce qui est très rafraîchissant. J'ai adoré me promener autour du lac et acheter une glace en ville. Ma journée est toujours meilleure lorsque je trouve de la joie dans les petites choses, comme rencontrer de nouvelles personnes et profiter de la nature quand je le peux. Je pense que cette campagne reflète vraiment ce sentiment.»

Zendaya dans un communiqué.