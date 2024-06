Roger Federer s'offre un match de tennis avec Zendaya à Zurich

Les défenseurs célèbrent de plus en plus un tacle: «C'est notre but»

La légende a eu l'air de s'amuser comme un petit fou avec l'actrice et chanteuse californienne. Comme le rapporte 20 minutes , ce «match» se déroulait devant le siège de la marque de chaussures On, dans laquelle l'ex-numéro 1 mondial détient des parts et dont la comédienne est devenue l'une des ambassadrices.

Dans ce clip, Bella Hadid s’engage

Le mannequin d'origine palestinienne a participé à un clip vidéo enregistré entre 2021 et 2024 à Gaza, dans une Palestine «occupée depuis toujours».

L'artiste canado-soudanais Mustafa, autrefois connu sous le nom de Mustafa the Poet, a dévoilé mercredi son dernier single et clip intitulé Gaza Is Calling. Réalisé par Hiam Abbas entre 2021 et 2024, ce projet voit tous ses bénéfices être reversés au Fonds de secours pour les enfants palestiniens. Sur Instagram, Mustafa partage les détails de la création de ce morceau, racontant le processus de 2021 à aujourd'hui.