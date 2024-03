Oui, vous le connaissez, il joue dans Emily in Paris et il est l'autre star du dernier clip de Shakira. instagram shakira

Shakira sort son album et lance une dernière pique à son ex Piqué

Ce vendredi 22 mars, sort Las Mujeres Ya No Lloran (Les femmes ne pleurent plus). Dans cet opus, l'artiste colombienne tacle une dernière fois son ex Gerard Piqué.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Shakira n'en avait pas tout à fait fini avec son ex et le père de ses enfants Gerard Piqué. La chanteuse qui s'est séparée du footballeur en 2022 a sorti son douzième album ce vendredi 22 mars, et cela après sept ans d'absence. Au Sunday Times, elle explique que pendant longtemps, elle «a mis [s]a carrière entre parenthèses, pour être à côté de Gerard, afin qu’il puisse jouer au football» avant d’ajouter «qu’il y a eu beaucoup de sacrifice par amour.»

L'artiste colombienne qui a vécu des moments difficiles ces deux dernières années (sa séparation très médiatisée, la double hospitalisation de son père et des accusations de fraude fiscale) confie au journal britannique qu'elle a trouvé de l'aide dans la musique. Ce nouvel opus est donc comme une thérapie, un exorcisme, un exutoire.

«En écrivant chaque chanson, je me reconstruisais. En les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants, et ma vulnérabilité en force» Shakira sur Instagram

Et alors qu'on pensait Shakira rassasiée après avoir sorti deux chansons sur Gerard Piqué devenues des hits, «Pa tipos como tu» et «Copa Vacía», elle lui dédie un dernier titre, «Ultima» dans lequel elle chante: «Sûrement avec le temps, tu le regretteras / Et un jour, tu voudras revenir à ma porte.» Elle avoue qu'elle n'avait pas complètement vidé son sac: «Je sentais qu’il y avait encore quelque chose là, coincé dans ma gorge, et j’avais besoin de l’extérioriser (…) mais j’espère que c’est la dernière chanson que j’écrirai à ce sujet, et pour lui.»

L'album intitulé Las Mujeres Ya No Lloran (Les femmes ne pleurent plus) comprend 17 chansons dont neuf en featuring avec d'autres artistes, notamment Cardi B, mais aussi et surtout des artistes de la scène latino comme le producteur argentin de 25 ans BZRP, les chanteurs portoricains Ozuna et Rauw Alejandro. Les titres de ce dernier «2/Catorce» ou «Todo de Ti», ont dépassé les 500 millions de vues sur YouTube.

Jeudi 21 mars est sorti également le clip de «Puntería», la chanson en collab avec Cardi B. Dans celui-ci, l'acteur de la série Emily in Paris, Lucien Laviscount, est un centaure sexy qui se prend une flèche en plein dans ses muscles saillants et il joue encore mieux quand il est à moitié cheval.

