Cette interview de Jenna Ortega a fait trembler bien des claviers. images: instagram

«Laissez-la tranquille!»: Jenna Ortega inquiète ses fans

Entre sa silhouette qui inquiète la Toile, ses confidences poignantes sur sa jeunesse d'enfant star et ses propos ambigus quant à son avenir dans la série Mercredi, Jenna Ortega fait couler beaucoup d'encre après sa dernière interview pour le magazine Esquire.

Plus de «Divertissement»

Pourquoi les stars apparaissent-elles de plus en plus amaigries? C'est une question que de nombreux médias se posent, alors qu'Ariana Grande, qui est apparue plus amincie que jamais dans son dernier clip Petal, a annoncé vouloir se retirer de la vie publique une fois sa tournée Eternal Sunshine terminée. Une déclaration qui n'a pas manqué de relancer les débats sur son état de santé.

Sur les tapis rouges, d'autres stars présentent une silhouette ayant drastiquement fondu, de Demi Moore et Charlize Theron, en passant par Brooke Shields et Christina Aguilera.

A chaque apparition, les internautes spéculent, et de nombreuses voix ne manquent pas de faire le lien entre cette nouvelle tendance qui transforme drastiquement les célébrités, et l'Ozempic. Pour rappel, il s'agit d'un médicament contre le diabète dont l'utilisation a été largement détournée pour perdre du poids, et qui est très prisé des stars.

Et il a de nombreux effets secondaires:

Dernièrement, une nouvelle figure bien connue du public suscite une vague d'interrogations: Jenna Ortega. L'actrice de 23 ans, star de la série Netflix à gros succès Mercredi (Wednesday), est en effet apparue dans une interview pour Esquire, pour sa rubrique «Comment j'en suis arrivée là».

Vêtue d'une sorte de nuisette, l'actrice évoque sa carrière et ses débuts pas toujours faciles sur les plateaux. Cependant, comme le rapportent plusieurs médias américains, de nombreux internautes ont avant tout retenu sa silhouette, qui, selon eux, semble s'être très affinée. «Que lui est-il arrivé?», peut-on notamment lire en commentaire. «Elle a l'air heureuse, mais que se passe-t-il à Hollywood?», se demande un twitto. L'un d'eux, cité par le site The Looker, décrète: «Pour tous ceux qui se demandent ce qui ne va pas chez elle… elle suit les critères de beauté actuels, qui consistent à être extrêmement mince».

A l'ensemble de ces remarques s'oppose un point de vue radicalement éloigné, qui invite la Toile à ne pas se perdre en conjecture. «Laissez-la tranquille», «arrêtez de commenter le corps des femmes», peut-on notamment lire. Certains n'hésitent pas à dénoncer les montages avant/après, par lesquels deux images d'une star sont accolées, pour montrer à quel point leur apparence a changé.

La polémique a tellement enflé que la sœur de l'actrice, Aliyah Ortega, est sortie du silence: elle a publiquement soutenu le coup de gueule d'un internaute appelant les utilisateurs des réseaux sociaux à cesser les spéculations sur sa santé, et à lui «foutre la paix».

«Sans boire ni manger»

Si les jugements sur la forme font florès, le contenu de l'interview n'est pas passé inaperçu. Les souvenirs de Jenna sur sa vie d'enfant star ont notamment touché plus d'un viewer. Pour rappel, la jeune femme est dans l'industrie du cinéma depuis l'âge de 8 ans, et a décroché son premier rôle en 2012 pour la sitcom Rob, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle est également apparue dans Iron Man 3 à 10 ans, avant d'obtenir le rôle central dans la série Disney Stuck in the Middle à l'âge de 13 ans.

Pour Esquire, Jenna revient sur cette expérience de célébrité précoce à Hollywood. Elle a notamment confié que, lors des tournages, elle pouvait «passer toute la journée» sans manger ni boire, notamment par souci de se montrer «professionnelle» et «reconnaissante», et pour éviter de déranger «qui que ce soit».

«Je ne demandais même pas une gorgée d'eau. Je pouvais passer la journée sans manger, sans boire, sans rien, parce que je voulais absolument ne gêner personne» Jenna Ortega esquire

Aujourd'hui adulte et sa carrière bien tracée, Jenna dit se rendre compte que ne pas avoir pris soin d'elle était sa «plus grande erreur».

Des propos qui font écho à une interview accordée au New York Times en 2024, dans laquelle elle déclarait: «Le métier d'enfant acteur est étrange. Je comprends pourquoi mes parents étaient si réticents: on met un enfant dans un milieu professionnel d'adultes.»

La séquence a fait réagir sur les réseaux. «Comment cela ne peut-il pas être considéré comme de la négligence par tous ceux qui l’entourent, ça me dépasse!», s'indigne un utilisateur X. «C’est vraiment déchirant. Aucun jeune acteur ne devrait jamais avoir l’impression que prendre soin de soi signifie "déranger qui que ce soit"».

Ce qu'on peut attendre de la saison 3 de Mercredi...

Sur une tout autre note, Jenna Ortega a donné un premier aperçu de la saison 3 de Mercredi, prévue pour 2027 sur Netflix. Alors que le tournage s’est en partie déroulé à Paris et que la distribution s’enrichit de nouveaux noms comme Winona Ryder, Eva Green, Lena Headey, James Lance et Chris Sarandon, l’intrigue suivra Mercredi Addams et ses camarades durant leur année de terminale.

Jenna Ortega a confié:

«Dans cette saison, étant donné que les élèves sont en terminale, on se frotte à des relations plus conflictuelles vis-à-vis de la famille, de ce que ça signifie d’être adulte et de devoir préparer son avenir. Ce n’est que lorsqu’on s’apprête à faire le grand saut dans la vie adulte qu’on commence à se dire ‘Nom d’un chien, ce serait peut-être pas mal d’avoir un plan’.»

Cette évolution marquera une rupture avec les représentations habituelles du personnage, la confrontant directement au passage à l’âge adulte et aux choix d'avenir. Ce changement posera également la question de l’avenir de la série sur Netflix, une fois les études secondaires du personnage terminées.

...et nouvelles inquiétudes!

D'ailleurs, cette transition inquiète les fans, en raison d'une phrase lâchée par Jenna Ortega dans les colonnes d'Esquire. L'actrice a en effet évoqué la suite de son parcours avec des mots qui sonnent pour beaucoup comme un début d'adieu:

«Ce n'est que depuis un an environ – d'autant plus que la série touche à son apogée et que je me prépare à ce nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière – que j'ai vraiment trouvé mon objectif.»

Ces déclarations ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Sur X, une partie des fidèles s'inquiète de voir la star tourner la page, interprétant ces propos comme le signe d'une fin imminente ou du départ de l'actrice après la saison 3. D'autres spectateurs se montrent plus mesurés, estimant qu'elle exprime simplement le souhait d'évoluer vers des rôles plus adultes au cinéma.

Du côté de la production, un arrêt prématuré ne semble pas à l'ordre du jour. Les showrunners Alfred Gough et Miles Millar avaient dès le départ envisagé trois ou quatre saisons minimum, avant de confier qu'ils continueraient «autant de saisons que Netflix leur en donnerait».

De plus, la plateforme développe déjà l'univers de la franchise, notamment avec un projet de série dérivée centrée sur l'Oncle Fétide, incarné par Fred Armisen. Si la comédienne aspire à explorer d'autres horizons après cette troisième saison, l'univers de Mercredi est donc encore loin de s'éteindre.

(jod)