Jenna Ortega brise le silence sur les revers de la célébrité

La jeune femme de 22 ans est devenue une star avec Wednesday, mais le succès lui a aussi apporté son lot de problèmes. L'actrice s'est confiée dans une interview.

Hendrik Busch / watson.de

En 2022, la série Netflix Wednesday est devenue un phénomène de la culture pop, et Jenna Ortega, une star. L'actrice principale de la série a toujours vu de façon critique cette évolution fulgurante, et a toujours voulu établir une distance entre son personnage emblématique et sa vie de star.

Mais aujourd'hui, Jenna Ortega évoque de façon plus personnelle la manière dont l'image de Mercredi a pesé sur sa vie réelle.

Dans un portrait publié dans le magazine Harper's Bazaar, l'actrice de 22 ans explique qu'après le succès de la première saison, elle est passée par une phase où elle s'est sentie étrangère à elle-même. Elle raconte:

«Pour être tout à fait honnête, en essayant de comprendre tout ce qui m'arrivait, je peux dire que j'étais une personne malheureuse»

Se faire traiter comme une écolière

Jenna Ortega partagera bientôt l'affiche avec Natalie Portman, avec laquelle elle tourne actuellement The Gallerist. Or, l'interprète de Mercredi explique partager des expériences similaires avec l'ancienne adolescente-star.

En raison de sa taille et de sa carrière précoce, Natalie Portman a confié avoir souvent été infantilisée. Jenna Ortega est d'accord avec elle, et a l'impression de ne pas toujours être prise au sérieux, en particulier à cause de l'apparence d'écolière de son personnage dans la série. C'est «très condescendant», décrit-elle, en ajoutant qu'à l'effet du costume vient s'ajouter sa taille. Jenna Ortega mesure 1 mètre 55.

Pas traitée comme les hommes

Jenna Ortega trouve également frustrant que, malgré ses 22 ans, elle soit souvent sous-estimée. Selon elle, le fait qu'elle joue une lycéenne dans Wednesday entraîne chez de nombreuses personnes une perception erronée de son âge et de sa maturité. «Je suis une jeune femme», précise-t-elle.

Elle ne comprend pas que son âge soit souvent assimilé à un manque de maturité dans la vie. Car pour elle, maturité et expérience sont des choses différentes. Elle confie:

«Cela m'énerve vraiment quand les gens disent 'Tu es trop jeune pour comprendre'. Si on n'est pas prêt à apprendre de ses expériences, on n'évolue pas.»

Ce qui la frappe particulièrement, c'est qu'on laisse plus facilement les jeunes acteurs masculins passer naturellement du statut d'adolescent star à celui d'acteur sérieux. Les femmes, en revanche, doivent rester fidèles à une image figée et parfaite de Lolita.

Jenna Ortega affirme que lorsqu'une actrice change ou évolue, on dit souvent qu'elle s'est «vendue». Or, cette phase d'expérimentation est importante et fait justement partie de l'adolescence.

Sur une notre plus positive, l'actrice souligne qu'elle est plus impliquée dans la deuxième saison de Wednesday, entre autres en tant que productrice. Elle participe régulièrement à des réunions pour en apprendre davantage. Après la première saison, elle avait déjà dénoncé de manière inhabituellement virulente le traitement de son personnage, ainsi que les processus de production sur le plateau. Elle avait par la suite réfléchi de manière critique à sa manière de communiquer.

Traduit de l'allemand par Joel Espi