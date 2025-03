Se débarrasser de son chewing-gum en le donnant à son conjoint ? Un geste grossier ou la preuve d'un couple complice, c'est à vous de voir. Watson

Ce geste «dégoûtant» d'Adrien Brody a bien fait rire

En recevant l’Oscar du meilleur acteur pour la deuxième fois de sa carrière, Adrien Brody n'a pas eu d'autre choix que de lancer son chewing-gum à sa compagne juste avant son discours de remerciement.

Plus de «Divertissement»

Ce geste n'aura certainement pas été le plus élégant lors de la 97e cérémonie des Oscars qui a eu lieu dimanche 2 mars. En compétition avec Timothée Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan et Ralph Fiennes, Adrien Brody a remporté la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans The Brutalist, de Brady Corbet. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il remporte ce prix, plus de vingt ans après Le Pianiste de Roman Polanksi.

Alors qu'il grimpait les marches de la scène du Dolby Theatre de Los Angeles pour récupérer son dû, l'acteur de 51 ans a réalisé qu'il mâchait un chewing-gum.

Il s'est alors arrêté subitement, s'est retourné et a récupéré la gomme de sa bouche, avant de la jeter à sa compagne d'un geste, Georgina Chapman. En face de lui, l'actrice et designer de 48 ans a tenté de rattraper le projectile, avant de retourner s’asseoir à sa place au premier rang.

Sur les réseaux sociaux, le geste de Brody a évidemment divisé les internautes. Si certains y ont vu un «comportement grossier» et un geste «dégoûtant», une majorité d'entre eux ont salué la complicité entre les deux partenaires.

Les commentaires: «Trop dégoûtant. Et pourquoi il mâche un chewing-gum aux Oscars?» x

«Trop humiliant pour elle» x

«Arrêtez d'être offusqué. J'attraperais avec plaisir le chewing-gum de mon mari s'il reçoit un prix prestigieux» x

«Le seul moment des Oscars qui m'a fait rire» x

La scène en question: Vidéo: twitter

Adrien Brody a depuis justifié son geste avec regret lors d'une interview:

«J'aurais pu l'avaler, mais je n'y ai pas pensé. J'ai dû m'en débarrasser d'une manière ou d'une autre»

Petit twist de fin: la compagne d'Adrien Brody a ensuite révélé qu'elle n'avait, en réalité, pas réussi à attraper le chewing-gum qu'il lui avait lancé.

A propos de Brody aux Oscars 👇 Halle Berry s'est vengée d'Adrien Brody

Record battu pour Adrien Brody

Une fois l’épisode du chewing-gum passé, l’acteur a livré un discours… particulièrement long. «Je termine, s’il vous plaît, éteignez la musique», a-t-il déclaré alors que la symphonie qui annonçait la fin du temps imparti pour les discours démarrait. «Je l’ai déjà fait. Merci. Ce n’est pas mon premier rodéo, mais je serai bref.»

Malgré sa promesse d'être concis, c'est durant 5 minutes et 40 secondes qu'Adrien Brody a livré le discours le plus long de l’histoire des Oscars, battant un record vieux de plus de 80 ans avec son monologue. Il a battu de dix secondes l'actrice britannique Greer Garson, dont le record datait de 1943.