Les looks les plus criards des VMA 2025

On ne saurait dire s'il y a trop ou pas assez.
C'est ce qui s'appelle ne pas y aller de main morte.
Quand ton audace finit par te faire ressembler à un cosplay de rideau de douche IKEA.
Les roulants couleurs étaient censés être interdits depuis Nouveau Look Pour une Nouvelle Vie.
Si Britney Spears s'était perdue, ivre, à Nashville.
Quand tu veux que la planète te voit... depuis l’espace.
Le léopard, c’est comme le piment. Une pincée sublime le plat, une louche ruine le dîner.
Un hommage à l’esthétique du début des années 2000.
Elle a perdu un pari avec son styliste.
Beau choix de motifs. Fin, subtil, délicat.
On a dit «remise de prix», pas «pique-nique sous acide».
Il y a ceux qui en ont trop... et ceux, définitivement pas assez.
Un mélange intriguant entre une nappe et un hibou avec des poils empaillé.
Malgré l'interdiction de nudité imposée par Paramount, Maria Zardoya portait une tenue transparente avec des cheveux placés de manière stratégique. Sauf pour la séance-photo.
On trouve ce même tissu imitation cuir chez Chicorée.
Un «bel» hommage à son nom de scène.
Avec ça, même pas besoin de se changer pour aller pioncer après la soirée: c'est un pyjama de haute voltige.
La chanteuse aura au moins eu le mérite de nous faire découvrir les écouteurs faits de cheveux. On n'arrête jamais le progrès.
Ken et Barbie version Wish.
Quand il est début juin et que, pour une fois, on a préparé le summerbody.
C'est si moche que la chanteuse a fini par tenter de s'étrangler en avalant son rouge à lèvres sur le tapis rouge.
Quand votre nièce mixe sa passion pour Hello Kitty et les fripes.
Paris Hilton quelque part entre The Simple Life et son époque d'actrice amateure.
Paris Hilton (la vraie) pensait peut-être avoir été invitée dans une soirée-déguisée sur le thème Game of Thrones.
L'industrie agroalimentaire n'a plus de limites.
Une réminiscence de tout ce qui s'est fait de pire dans les années 2010.
Par où commencer...? Peut-être par le sac en strass en forme de gobelet Dunkin. Elle pourrait toujours le prêter à Ben Affleck une fois la soirée terminée.
Ashtin aussi se croyait peut-être conviée à une soirée Game of Thrones. Plus qu'à enfourcher un cheval et bienvenue chez les Dothraki.
On a dit que c'était PAS une soirée Game of Thrones, BORDEL.
Comme les médecins, certains stylistes devraient purement et simplement être interdits d'exercer.
On ne sait pas si ça relève plus de la robe ou du concept.
Si Balenciaga faisait une collab' avec Leroy Merlin.
Si la reine Marie-Antoinette s'était invitée sur le tournage de Pirates des Caraïbes.