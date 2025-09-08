Les looks les plus criards des VMA 2025

Cuir, paillettes, volants et débordements: les looks du tapis rouge des MTV VMA 2025 ont été gratinés ce dimanche soir, à New York. Florilège de cette accumulation de cauchemars vestimentaires. Attention, ça pique!

Plus de «Divertissement»

Laganja Estranja

On ne saurait dire s'il y a trop ou pas assez.

Image: Billboard

James Abrahart

C'est ce qui s'appelle ne pas y aller de main morte.

WireImage

Moliy

Quand ton audace finit par te faire ressembler à un cosplay de rideau de douche IKEA.

Getty Images North America

Onya Nurve

Les roulants couleurs étaient censés être interdits depuis Nouveau Look Pour une Nouvelle Vie.

Getty Images North America

Billie Jo Jones

Si Britney Spears s'était perdue, ivre, à Nashville.

Getty Images North America

Justina Valentine

Quand tu veux que la planète te voit... depuis l’espace.

Getty Images North America

Mikayla Nogueira

Le léopard, c’est comme le piment. Une pincée sublime le plat, une louche ruine le dîner.

Image: FilmMagic

Summer Walker

Un hommage à l’esthétique du début des années 2000.

WireImage

Mona Scott-Young

Elle a perdu un pari avec son styliste.

Getty Images North America

DLL Cool J et Simone Smith

Beau choix de motifs. Fin, subtil, délicat.

Getty Images North America

GloRilla

On a dit «remise de prix», pas «pique-nique sous acide».

Getty Images North America

Adam Wakeman

Il y a ceux qui en ont trop... et ceux, définitivement pas assez.

Image: FilmMagic

Rebecca Black

Un mélange intriguant entre une nappe et un hibou avec des poils empaillé.

Getty Images North America

Maria Zardoya

Malgré l'interdiction de nudité imposée par Paramount, Maria Zardoya portait une tenue transparente avec des cheveux placés de manière stratégique. Sauf pour la séance-photo.

WireImage

Jonte' Moaning

On trouve ce même tissu imitation cuir chez Chicorée.

WireImage

Sexyy Red

Un «bel» hommage à son nom de scène.

WireImage

Corey Fogelmanis

Avec ça, même pas besoin de se changer pour aller pioncer après la soirée: c'est un pyjama de haute voltige.

WireImage

FKA twigs

La chanteuse aura au moins eu le mérite de nous faire découvrir les écouteurs faits de cheveux. On n'arrête jamais le progrès.

WireImage

Mike et Lauren Sorrentino

Ken et Barbie version Wish.

WireImage

Yungblud

Quand il est début juin et que, pour une fois, on a préparé le summerbody.

WireImage

Doja Cat

C'est si moche que la chanteuse a fini par tenter de s'étrangler en avalant son rouge à lèvres sur le tapis rouge.

WireImage

Ice Spice

Quand votre nièce mixe sa passion pour Hello Kitty et les fripes.

WireImage

Zara Larson

Paris Hilton quelque part entre The Simple Life et son époque d'actrice amateure.

WireImage

Paris Hilton

Paris Hilton (la vraie) pensait peut-être avoir été invitée dans une soirée-déguisée sur le thème Game of Thrones.

WireImage

Chippy

L'industrie agroalimentaire n'a plus de limites.

WireImage

Snooki

Une réminiscence de tout ce qui s'est fait de pire dans les années 2010.

WireImage

Megan Stalter

Par où commencer...? Peut-être par le sac en strass en forme de gobelet Dunkin. Elle pourrait toujours le prêter à Ben Affleck une fois la soirée terminée.

Getty Images North America

Ashtin Earle

Ashtin aussi se croyait peut-être conviée à une soirée Game of Thrones. Plus qu'à enfourcher un cheval et bienvenue chez les Dothraki.

WireImage

REI AMI

On a dit que c'était PAS une soirée Game of Thrones, BORDEL.

Getty Images North America

Ariana Grande

Comme les médecins, certains stylistes devraient purement et simplement être interdits d'exercer.

WireImage

Olandria Carthen

On ne sait pas si ça relève plus de la robe ou du concept.

WireImage

Latto

Si Balenciaga faisait une collab' avec Leroy Merlin.

WireImage

Conan Gray

Si la reine Marie-Antoinette s'était invitée sur le tournage de Pirates des Caraïbes.

WireImage