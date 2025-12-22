Ed Sheeran a soulevé du lourd et dévoile sa nouvelle silhouette dans Men's Health. image: watson

Ed Sheeran dévoile sa transformation: «Je me sentais mal»

La star de la pop britannique n'a jamais été considérée comme une icône du fitness jusqu'à présent. Pourtant, Ed Sheeran a changé et montre le résultat en couverture d'un magazine.

Jennifer Doemkes / t-online

Le popstar Ed Sheeran a tiré un trait sur son mode de vie malsain et mise désormais, selon ses propres mots, sur le fitness. «Je pense qu'au fond, je suis un fumeur mangeur de pizza et buveur de bière, mais ce n'est tout simplement plus ma réalité en tant que parent dans ma quatrième décennie de vie», a déclaré le chanteur au magazine britannique Men's Health.

C'est surtout la naissance de ses enfants qui l'a motivé à vivre plus sainement. «Tout s'est enchaîné. Je voulais être un père responsable, je voulais me sentir bien et avoir une belle apparence», a déclaré l'artiste de 34 ans. Avec sa femme Cherry Seaborn, il a deux filles, nées en 2020 et 2022.

«Je suis dans la meilleure forme de ma vie»

Ed Sheeran a voulu montrer les résultats de ce changement de vie en posant pour le magazine Men's Health. La photo couverture, qui montre Sheeran torse nu et avec des abdos, a été commentée par le chanteur sur Instagram: «J'ai toujours plaisanté en disant que je ferais la couverture de Men's Health – et puis un jour, j'ai simplement pensé: 'Pourquoi pas ?'»

Grâce à un changement d'alimentation et un entraînement régulier, il aurait perdu au total 14 kilogrammes. «J'ai commencé cette année avec un mois de janvier sobre. et je suis simplement resté constant, en continuant à faire du sport. J'ai fait beaucoup de Pilates Reformer», a déclaré l'homme de 34 ans. À cela se sont ajoutées la course à pied et la musculation.

Il ne s'interdit pas tout, mais consomme désormais avec modération. «Je bois toujours de l'alcool. J'aime le vin rouge, j'aime un bon repas, mais pas tous les jours», a déclaré Ed Sheeran, qui explique que son ancien mode de vie ne convenait pas à sa santé psychique.

«Autrefois, je me réveillais, je me regardais dans le miroir et je me sentais tout simplement mal» Ed Sheeran

Aujourd'hui, il serait «dans la meilleure forme de sa vie». A voir les résultats, on veut bien le croire.