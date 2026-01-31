Petit coup de vieux: High School Musical est sorti il y a 20 ans. Image: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

20 ans après, voici ce que sont devenus les acteurs de «High School Musical»

Vingt ans après le karaoké du Nouvel An qui a lancé la légende, que sont devenus les acteurs de High School Musical, la trilogie culte qui a marqué toute une génération Disney?

Nouvel An 2005: Gabriella et Troy chantent ensemble un karaoké pendant une fête... Le reste appartient à l’histoire de Disney.

High School Musical est l’une des trilogies les plus populaires de Disney Channel. Le deuxième volet détient encore le record de l'avant-première la plus regardée, avec 17,2 millions de téléspectateurs en une seule journée. Ce n’est qu’avec High School Musical 3 que la franchise est arrivée au cinéma, en 2008.

Les acteurs principaux de High School Musical ont connu leur percée grâce à cette trilogie. Beaucoup d'entre eux travaillent encore aujourd'hui dans le show-business et sont restés amis. Voici où ils en sont, 20 ans après le premier film:

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens jouait la bonne élève dans High School Musical. Image: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Vanessa Hudgens incarnait Gabriella Montez, une élève qui arrive en cours d’année à East High School, petite génie des mathématiques mais aussi passionnée de théâtre.

Déjà pendant l’époque High School Musical, Vanessa Hudgens a sorti plusieurs chansons et a poursuivi sa carrière musicale ensuite. En 2015, elle a fait ses débuts à Broadway. La filmographie de l’actrice de 37 ans comprend notamment Beastly, Sucker Punch, Spring Breakers et Machete Kills - des films dans lesquels elle se sentait plus à l'aise que dans le rôle de la «bonne élève»:

«High School Musical a été une aventure fantastique, mais ça m’a complètement éloignée de mon objectif de carrière. J’ai toujours voulu être une actrice indie, jouer des rôles de toxicomane, de strip-teaseuse ou de prostituée. C’était mon rêve depuis mes 11 ans environ.» Vanessa Hudgens dans un interview avec The Guardian , 2018.

En parallèle de sa carrière d’actrice, elle s’est aussi imposée comme influenceuse et a lancé sa propre marque de boissons ainsi qu’une ligne de maquillage. Depuis 2023, elle est mariée au joueur de baseball Cole Tucker. En novembre, elle a donné naissance à leur deuxième enfant.

Vanessa Hudgens lors d'une avant-première en janvier 2025. Image: imago images

Le rêve de nombreux fans de High School Musical s'est réalisé quand ils ont appris que Vanessa Hudgens et Zac Efron étaient en couple dans la vraie vie. Après environ cinq ans de relation, ils se sont séparés en 2010, deux ans après la sortie de High School Musical 3.

Zac Efron et Vanessa Hudgens à l'avant-première de High School Musical 2 en 2007. Image: imago images

Zac Efron

Zac Efron, dans le rôle de Troy Bolton, a dû choisir entre le basket et la musique. Image: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Zac Efron jouait Troy Bolton, le garçon le plus populaire de l’école et le capitaine de l’équipe de basket des Wildcats. Dans ses rôles suivants (Hairspray, 17 Again, Nos pires voisins), l’acteur de 38 ans est longtemps resté fidèle à son image d’élève. Il a ensuite incarné des rôles plus adultes dans The Greatest Showman, Baywatch et le film Netflix Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, où il a joué le célèbre tueur en série Ted Bundy.

En 2021, il s’est installé en Australie pour la série documentaire Netflix Down to Earth with Zac Efron, pour laquelle il a remporté un Emmy Award en tant qu’animateur.

Ces dernières années, Efron a été la cible de moqueries sur Internet à cause de son visage. Après une longue absence médiatique, les fans ont remarqué un changement au niveau de sa mâchoire, ce qui a alimenté des rumeurs d’intervention esthétique ratée.

Image: imago images

En 2022, l’acteur a toutefois expliqué s’être fracturé la mâchoire lors d’un accident et avoir subi plusieurs opérations.

Après Vanessa Hudgens, il a fréquenté Lily Collins, Michelle Rodriguez et Alexandra Daddario. Sa situation amoureuse actuelle n’est pas connue.

Ashley Tisdale

Image: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

Ashley Tisdale a joué Sharpay, l’antagoniste dans High School Musical - blonde, gâtée et dramatique - dans les trois films ainsi que dans le spin-off Sharpay’s Fabulous Adventure. Elle a ensuite tenu des rôles dans Scary Movie 5, Hellcats et a prêté sa voix à Phineas et Ferb. Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle a sorti trois albums, (le dernier, en 2019) et travaille également comme productrice.

En dehors d’Hollywood, elle tient un blog bien-être et lifestyle et a développé une gamme de produits associée.

Image: imago images

En 2014, elle a épousé le musicien Christopher French. Le couple a deux filles.

En début d’année, Ashley Tisdale a fait parler d’elle pour un «drama de mamans»: dans un article pour The Cut, la quadragénaire a décrit une amitié toxique au sein d’un groupe de mères célèbres, expliquant s’y être souvent sentie exclue, comme à l’école. Les spéculations en ligne pour savoir ce qu'il s'est passé ont ensuite fusé.

Lucas Grabeel

Image: Disney Channel/Courtesy Everett Collection

«Sharpay and what's his name?» Ah oui: Ryan, le frère jumeau de Sharpay, amateur de chapeaux extravagants et constamment dans son ombre, était incarné par Lucas Grabeel. Pendant des années, les fans ont discuté sur l'orientation sexuelle de Ryan. En 2020, le réalisateur Kenny Ortega déclarait :

«J'avais peur que Disney ne soit pas encore prêt à franchir cette étape. J’ai donc pris sur moi le fait de faire des choix qui, selon moi, parleraient au public.» Kenny Ortega, réalisateur de High School Musical, à propos de l'orientation sexuelle du personnage Ryan Evans.

Et d'ajouter: «Les spectateurs le verront et le ressentiront, ils le sauront et s’y identifieront. Et c’est exactement ce qu'il s’est passé».

Image: imago images

Après High School Musical, Grabeel a joué pendant six ans le rôle de Toby dans la série Switched at Birth. Aujourd’hui âgé de 41 ans, il se concentre davantage sur le doublage et a un rôle récurrent dans Family Guy. Il est aussi chanteur et réalise des courts-métrages. Sa compagne est la productrice et autrice Rahim El-Ounsi.

Corbin Bleu

Image: disney channel

Corbin Bleu incarnait Chad, le meilleur ami de Troy et son coéquipier de basket. Il est resté fidèle aux comédies musicales et s’est produit dans plusieurs spectacles à Broadway après High School Musical. Il a aussi joué de nombreux rôles invités dans des films et des séries. Aux côtés de sa collègue Monique Coleman, il a tenu le rôle principal du film de Noël A Christmas Dance Reunion.

Image: imago images

En 2013, l'acteur de 36 ans a participé à l’émission Dancing with the stars, est allé en finale et a gagné la deuxième place avec sa partenaire Karina Smirnoff.

Après avoir demandé l'actrice canadienne Sasha Clements en mariage à Disney World en 2014, ils se sont mariés deux ans plus tard.

Monique Coleman

Image: disney channel

Monique Coleman jouait Taylor McKessie, autre petit génie des mathématiques et meilleure amie de Gabriella.

Après le succès de High School Musical, elle s’est en grande partie éloignée du métier d’actrice, n’apparaissant plus que dans des rôles secondaires. Elle a fondé l’organisation «Gimme Mo», qui encourage les jeunes à s’engager pour changer le monde. En 2010, elle a été nommée première ambassadrice jeunesse par l’ONU.

Image: imago images

Aujourd’hui âgée de 45 ans, elle est également patineuse artistique et participe à des compétitions nationales. Après dix ans de mariage, elle s’est séparée de son mari Walter Jordan en 2022. Elle est restée très proche des membres du casting de High School Musical: «Nous sommes vraiment très proches et je me suis toujours souciée d’eux», confiait-elle à Us Weekly en 2019.

Et d'ajouter:

«Beaucoup de gens se rabaissent mutuellement lorsqu'ils atteignent une certaine position. Pour nous, c'était vraiment important de rester soudés et de nous protéger les uns les autres. Car au final, on était tous des adolescents.» Monique Coleman à propos des amitiés qui se sont nouées pendant le tournage de High School Musical.

Olesya Rulin

Image: Disney Channel / Courtesy: Everett Collection

Olesya Rulin jouait Kelsi, la marginale de l'East High School. Ce n'est qu'en tant que compositrice de la comédie musicale de l'école qu'elle se lie d'amitié avec ses camarades de classe. Après High School Musical, l’actrice a surtout tenu des rôles secondaires dans des séries telles que CSI: Miami, The Mentalist, NCIS, NCIS: Los Angeles et The Rookie.

Image: imago images

Âgée de 39 ans, elle est aujourd’hui principalement active comme militante écologiste et se présente comme experte en durabilité. Sur Instagram, elle promeut un mode de vie plus durable. En 2021, elle a marié l’entrepreneur Joseph Noel Pauline. Le couple a une fille de quatre ans.

(Traduit de l'allemand par Anne Castella)