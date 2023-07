Shakira n'a pas encore digéré sa rupture avec Piqué.

People

Shakira n'a toujours pas fini de s'en prendre à son ex

La chanteuse est revenue sur la période douloureuse pendant laquelle elle a appris que son mari l'avait trompée. Au même moment, son père était hospitalisé.

Décidément, on n'aura jamais fini d'en apprendre plus sur la rupture de Shakira et son ex-mari, Gerard Piqué. Pour le magazine américain People en Español, relayé par Vanity Fair, l'artiste s'est confiée sur la douloureuse période où son couple a volé en éclat. Et Piqué s'est pris quelques balles perdues.

La chanteuse a expliqué avoir toujours été très proche de son père, qu'elle considère comme son «meilleur ami». Son hospitalisation, due à une chute à la communion de son fils Milan, a été un véritable coup de massue pour elle, qui traversait donc déjà une période compliquée.

«Alors qu'il était à la première communion de Milan, il a été gravement blessé. Tout arrivait d'un coup. Mon foyer s'effondrait. J'apprenais par la presse que j'avais été trahie pendant que mon père était à l'hôpital.» Shakira à People en Español

Et d'ajouter:

«L'homme que j'aimais le plus dans ma vie, mon père, était en train de me quitter quand j'avais le plus besoin de lui. Je ne pouvais lui parler, ou aller voir mon meilleur ami pour avoir les conseils dont j'avais tant besoin.» Shakira à People en Español

Des parents modèles

Shakira s'est ensuite confiée sur sa vision de l'amour et son couple «idéal», qui n'est autre que celui que forment ses parents. Sans pour autant oublier son ex-mari puisqu'elle n'a pas hésité à piquer... Piqué (lol). «Les deux sont un reflet du rêve qui ne s'est pas réalisé pour moi. Mais j'espère qu'ils seront un modèle d'amour pour mes enfants», a-t-elle confié.

La chanteuse a ensuite expliqué vouloir se concentrer sur sa nouvelle vie, sa carrière ainsi que ses enfants. Et son retour en fanfare en musique a déjà commencé puisqu'elle vient tout juste de sortir un nouveau titre.

(sia)

