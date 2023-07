La veste «statement» de Shakira. image: watson/ Instagram

Cette veste de Shakira cache un message

La chanteuse colombienne s'est affichée lors d'un défilé de la fashion week avec un trench-coat blanc sur lequel trônait un «NO» géant au milieu de la poitrine.

C'est bien connu, une rupture, ça prend du temps à digérer. Et ce n'est pas Shakira qui dira le contraire. Ces derniers temps, la chanteuse n'a eu de cesse de revenir sur le sujet à travers plusieurs «angles d'attaque»: que ce soit en chanson, ou lors d'interviews durant lesquelles Shakira fournit toujours plus de détails sur cette période de vie compliquée.

Et désormais, l'artiste aurait-elle choisi le canal de la mode pour s'exprimer davantage? Celle-ci a en effet décidé de laisser la discrétion au placard à l'occasion du défilé de la maison de haute couture néerlandaise Viktor & Rolf, qui s'est tenu le 5 juillet à Paris, dans le cadre de la fashion week.

Elle a enfilé un trench mi-long blanc, avec des bordures dorées. Jusqu'ici, rien de bien spécial. Mais ce sont surtout les deux lettres gigantesques qui trônent sur sa poitrine qui font tout leur effet: «NO». Explications de la principale intéressée:

«“Oui” c’est surfait. "Non" est un mot puissant» La litote. the huffingtonpost

source: thread via instagram @shakira

Le reste du look était tout aussi bling bling - soit, des sandales dorées et des lunettes couleur or - qui n’est pas sans rappeler le look un peu lourdingue des années 2000, popularisé notamment par la chanteuse Anastacia.

Les années 2000, restez au placard, merci. image: dr

L'artiste a-t-elle décidé qu'il s'agissait désormais de son «Golden Age»? A-t-elle visé son ex, ainsi que sa nouvelle compagne Clara Marti, 23 ans, en leur adressant un grand «non»? Pas de conclusions hâtives. Mais il est possible que l'interprète de Pa tipos como tu ait choisi de laisser tomber les punchlines saignantes (on se rappelle du percutant: «tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio») pour miser sur la subtilité. En restant circonspecte, tout en laissant parler ses atours.

Sa tenue était en tout cas au diapason avec l'univers du duo créatif néerlandais, qui a dessiné comme à son habitude une collection sculpturale, aux touches excentriques.

instagram @viktorandrolf

Dans le «front row», la chanteuse Camila Cabello a préféré donner dans les froufrous.

It's a «no no.» source: instagram @shakira

Mention spéciale pour Christine Quinn qui a décidé de s'arnacher dans un costume plus habillé que d'habitude.

instagram @viktorandrolf

