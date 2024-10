Quand Brooklyn Beckham parle de montres de luxe, il se fait dézinguer par les internautes. capture d'écran

«Mon père m'a acheté une Rolex»: Brooklyn Beckham se fait dézinguer

Le fils de Victoria et David Beckham a détaillé pour GQ les 10 choses sans lesquelles il ne peut pas vivre. Mais la séquence postée sur Instagram par le magazine n'arrange pas son image de Nepo Baby et irrite toujours un peu plus les internautes.

Plus de «Divertissement»

Il est plus énervant qu'hier, mais moins que demain. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'effet Brooklyn Beckham. Dans une vidéo postée sur le site britannique de GQ et intitulée «10 choses dont Brooklyn Peltz Beckham ne peut se passer», le fils aîné du clan Beckham s'est prêté au jeu du magazine dans ce format où de nombreuses stars sont déjà passées.

Trois séquences ont été partagées sur les réseaux sociaux et l'une d'elles a violemment fait réagir les internautes. Dans cette vidéo de quelques secondes, on entend Brooklyn Beckham dire face caméra:

«Mon père m'a offert une Rolex pour Noël»

«Je suis chanceux d'avoir une Patek, mon père me l'a acheté pour mes 21 ans»

«Ma belle-mère m'a acheté une Cartier»

Brooklyn Beckham est connu pour n'avoir rien entrepris de très concluant dans sa vie professionnelle. Il s'était essayé au foot comme son père, à la photographie, au mannequinat et plus récemment à la cuisine où il tente encore de percer. Mais ses recettes ne font pas rêver. Il cuisine souvent des plats simples, ce qui n'est pas mal en soi, mais avec des produits très transformés. Sans compter que la qualité de ses vidéos laisse à désirer. Mais bon, il a 17 millions de followers sur Instagram

Ce qui lui est reproché ce n'est pas d'être le fils de, mais de ne jouer que de ça quand d'autres ont su gagner leur place dans le monde des célébrités. Du coup, l'entendre dans une vidéo parler de montres à plusieurs centaines de milliers de francs en commençant toutes ses phrases par «mon père m'a acheté», ça n'est pas le meilleur moyen de s'acheter une nouvelle image. Il a même hérité du sobriquet de «Nepo Baby», insulte devenue populaire en 2022 avec la Une du New York Magazine.

Les réactions sur les réseaux sociaux sont sans surprise, comme si Brooklyn Beckham avait donné le bâton pour se faire battre:

«Est-ce que toutes ses phrases commencent par "Mon père m'a acheté?"»

«Aucune conscience»

«Il est tellement détestable»

Sur TikTok, ce n'est pas mieux:

«Nepo baby final boss»

«As-tu déjà gagné ton propre argent?» demande l'un....

«Montre un peu plus de respect. Il est un chef et un photographe de renommée mondiale» Les haters qui se chauffent entre eux.

On peut se demander pourquoi un magazine réputé comme GQ continue d'interviewer Brooklyn Beckham, pinata officielle de l'internet. La réponse est dans les cliques et les likes. Le magazine sait pertinemment ce qui va créer le buzz. La preuve, cette vidéo a atteint les 3 millions de vues et plus de 32 000 likes quand celle de l'acteur Jeff Goldblum, qui lui, jouit d'un fort capital sympathie, n'a été regardée que 20 000 fois et n'atteint même pas les 600 likes.

Et quand une autre star comme l'acteur Sebastian Stan à l'affiche de A Different Man parle de sa montre Cartier dans le même format GQ, l'effet n'est pas le même. Parce que l'acteur a fait ses preuves au cinéma et que personne ne connaît ses parents.

Mais ceux qui disent que Brooklyn Beckham ne fait rien de sa vie et vit sur la célébrité de ses parents sont de mauvaises langues. Il fait des trucs. La preuve, il vient de lancer sa gamme de sauces piquantes appelée Cloud 23. C'est sûr, avec ça, il va s'en payer des Patek.

La mère de Brooklyn Beckham, Victoria, se dit «obsédée» par cette sauce... en toute objectivité. instagram brooklynbeckham

Brooklyn Beckham aurait pu faire ces plats:

1 / 9 Suivez-moi pour plus de recettes! source: imgur