Duffy fait-elle son grand retour dans le monde de la musique? imago/Reichwein

Victime d'un calvaire secret, cette star de la musique refait surface

La chanteuse britannique Duffy, célèbre pour son tube Mercy, a été aperçue dans un café sur une rare photo récente après plus de dix ans passés loin des projecteurs.

Charlotte Koep / t-online

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Duffy est devenue mondialement célèbre en 2008 grâce à son tube Mercy, et sa carrière a connu une ascension fulgurante. Pourtant, trois ans plus tard, elle a soudainement disparu des radars sans que le public ne sache ce qu'elle devenait.

Ce n'est que des années plus tard qu'elle a brisé le silence, expliquant en 2020 la raison de son absence:

«La vérité est que j'ai été violée, droguée et séquestrée pendant plusieurs jours»

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Aujourd'hui, un cliché récent de la chanteuse vient de faire son apparition. Partagé sur Facebook, il la montre aux côtés de l'employée d'un café. Duffy arbore toujours ses longs cheveux blond clair qui la caractérisaient à l'époque.

Il s'agit seulement de la deuxième image d'elle dévoilée en l'espace de dix ans, après s'être brièvement montrée dans une vidéo TikTok en mars dernier.

Duffy, de son vrai nom Aimee Ann Duffy, cherche à retrouver le chemin du public. L'artiste de 41 ans l'avait d'ailleurs déjà annoncé en mai. Sur son compte Instagram, une première et unique photo est apparue, la montrant de dos dans un studio d'enregistrement. Elle y a écrit:

«Si seulement je pouvais trouver les mots justes pour vous expliquer à quel point vous m'avez tous manqué. Je travaille à mon retour parmi vous»

La chanteuse britannique s'était consacrée à la pop-soul et avait rencontré un immense succès avec sa musique. Elle a notamment remporté un Grammy, obtenu deux nominations à cette même cérémonie, ainsi que plusieurs récompenses aux Brit Awards en 2009.

Reste à savoir si elle restera fidèle à ce genre musical ou si elle souhaite se réinventer avec les morceaux sur lesquels elle travaille actuellement. Une chose est sûre: ses fans ont hâte de l'entendre chanter à nouveau, comme en témoigne un coup d'œil à l'espace commentaires sur Instagram.