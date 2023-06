La recette du poulet frit de Brooklyn Beckham se fait dézinguer

Merci Brooklyn Beckham pour cette recette à base d'huile. capture d'écran instagram

«Du gâchis» Brooklyn Beckham moqué (encore) pour sa dernière recette

Le fils de David et Victoria Beckham, chef autoproclamé, a montré à ses followers sur Instagram sa nouvelle recette de poulet frit. Comme à chaque fois qu'il cuisine, les internautes le clouent au pilori.

Brookyln Beckham cuisine, épisode 756. Le «fils de» a partagé avec ses 15 millions de followers sur Instagram une recette inédite. Après les pâtes à la bolognaise et la pizza, voici mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis... le poulet frit.

Le mari de Nicola Peltz, fille d'un milliardaire, ne garde pas ses secrets de fabrication pour lui. Oh que non! Il a dévoilé sa recette dans une vidéo que voici:

Comme vous pouvez le constater, l'aîné du clan Beckham utilise du lait, de la farine, de la panure et trois types de poudres non identifiées ainsi que l'équivalent du lac de Joux en huile. Il plonge ses deux blancs de poulet dans ce bain de gras avant de les essorer sur une grille. Dans le même temps, il prépare une sauce complexe et difficile à reproduire chez vous à base de mayonnaise en pot, de ketchup industriel et de miel. Et voilà! Rodriguez! Vous obtenez une triste poitrine de poulet frit.

Ça a l'air bon, nan?

Nan.

Comme à chacune de ses vidéos de cuisine, les internautes l'ont dézingué, lui reprochant en l'occurrence d'utiliser trop d'huile, ou tout simplement... de cuisiner.

«Du gâchis de tout» a écrit un internaute

Cette recette à vous boucher les artères est sponsorisée par une marque d'huile d'avocat appelée Chosen Foods. C'est donc normal que Brooklyn Beckham ait versé un gallon dans sa poêle. Il faut bien mettre en avant le produit.

Maintenant, si vous cherchez à voir des vidéos de bouffe incroyables, on vous recommande de suivre Alex sur YouTube. Ce Français s'attaque aux classiques de la cuisine et cherche comme un scientifique à atteindre la perfection des pâtes cacio e pepe, l'umami du ramen ou l'équilibre du croissant. Ce ne sont pas forcément des recettes compliquées, mais le frenchy qui parle anglais dans ses vidéos avec un accent à couper au couteau et un vocabulaire choisi, pousse très loin ses recherches, jusqu'au choix de la farine pour ses croissants ou le choix du poivre pour ses cacio e pepe.

En parlant de croissant:

