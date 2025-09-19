C'est ce qui s'appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur, pas vrai, Nina Dobrev? watson/instagram

Cette star de «Vampire Diaries» a déjà pansé ses plaies

Si vous êtes en train de sécher vos larmes après l'annonce de la séparation entre Tim Burton et Monica Bellucci, voici de quoi vous mettre du baume au cœur avant le week-end: une semaine après l'annonce de sa rupture avec son compagnon de longue date, l'actrice Nina Dobrev aurait déjà trouvé de quoi se consoler...

...en la personne de Zac Efron. The Zac Efron. 37 ans et autant d'abdominaux.



Mais reprenons le fil, si vous êtes passé à côté de l'annonce fracassante du retour sur le marché de l'actrice américaine de 36 ans. Après cinq ans de relation avec son fiancé, le snowboardeur olympique Shaun White, Nina Dobrev a confirmé leur séparation la semaine passée, par le biais d'un porte-parole.

La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe sur la planète people, puisque Nina et Shaun avaient été aperçus quelques jours plus tôt en train de se tenir la main, lors d'une promenade à Los Angeles. La séparation survient moins d’un an après les fiançailles du couple et des rapports enjoués d'initiés qui affirmaient qu'ils souhaitaient «fonder une famille».

«Nina est dévastée. Ils avaient enfin commencé à préparer le mariage et tout était en route» Une source d'Us Weekly

Shaun White et Nina Dobrev, le 31 août, à LA. GC Images

D'autres ont affirmé que cette séparation «mutuelle» et pleine de «respect» n'était pas due à une infidélité quelconque, malgré la brutalité de cette rupture. «Il n'y a eu aucune infidélité durant leurs cinq ans et demi de relation. Ils étaient très fidèles l'un à l'autre. Toute spéculation en ligne suggérant le contraire est absurde», rapporte un proche dans US Weekly.

Reste que Nina Dobrev semble avoir décidé d'aller rapidement de l'avant et d'aller sécher ses larmes au soleil. Quelle sage idée.

La star de Vampire Diaries a ainsi été aperçue en train de prendre du bon temps sur un somptueux yacht au large des côtes italiennes. La croisière humait bon les années 2000, puisqu'elle comptait notamment parmi ses passagers Chace Crawford, l'ancien acteur phare de Gossip Girl, flanqué de sa petite amie, le mannequin Kelsey Merritt. L'acteur Miles Teller, 38 ans, et son épouse, Keleigh Sperry, 32 ans, complétaient la bande.

La petite équipe a profité de quelques jours de vacances sous le soleil méditerranéen. instagram

Au menu: farniente, baignade et cocktails. instagram

Sans oublier Zac Efron, dont la teinture blonde et les pectoraux auraient mérité un article à eux seuls. On garde ça pour plus tard.



Reste que Nina Dobrev n'est pas restée insensible à ces atours. Le duo a profité des baignades dans les eaux cristallines pour «flirter», selon des photos publiées en exclusivité dans le Daily Mail.

Nina Dobrev, sémillante dans un élégant maillot noir, et Zac Efron, tous muscles dehors. image: instagram tmz

Le duo, qui se connait depuis longtemps, avait l'air très complice. image. instagram tmz

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les deux acteurs, qui sont amis depuis des années, suscitent des rumeurs de romance. En 2019, une apparition de Nina Dobrev sur la chaîne YouTube de Zac a mis le feu aux poudres, un an avant qu'elle ne commence à fréquenter Shaun White. Leur alchimie était déjà palpable à l'écran.

Bien que l'on ne sache pas exactement quand ils sont devenus amis, ils ont été vus ensemble lors d'un match de basket-ball en 2010, rappelle le Mail. Et à l'époque où elle jouait dans Vampire Diaries, entre 2007 et 2019, ils allaient jouer au bowling avec la chorégraphe Julianne Hough, selon l'Atlanta Journal-Constitution.

De quoi mettre un peu de soleil sur nos âmes assombries par l'annonce de la rupture d'un autre couple hautement cinématographique: Monica Bellucci et Tim Burton, qui ont confirmé la nouvelle ce vendredi.

