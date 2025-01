A gauche, l'une des photos envoyées par le faux Brad Pitt à Anne (à droite). Pour l'arnaquer, il lui a fait croire qu'il avait besoin d'une greffe de rein et qu'il n'avait pas les moyens de payer. capture d'écran legend

«Je ne suis pas folle et niaise»: la copine du faux Brad Pitt répond

Après avoir témoigné dans Sept à Huit, Anne, dépouillée par un prétendu Brad Pitt, se voit la cible des internets, à tel point que TF1 a retiré le reportage. La mère de famille attaque désormais la chaîne de télé.

Plus de «Divertissement»

Nouveau rebondissement dans l'affaire du faux Brad Pitt. Celle qui a témoigné visage découvert dans Sept à Huit, dimanche 12 janvier, racontant comment un scammer prétendant être l'acteur américain lui a extorqué 800 000 francs, est désormais la risée des internautes et s'est fait attaquer de toutes parts, même par un chroniqueur de France Inter. L'histoire est si lunaire qu'on a l'impression que ce n'est pas Brad Pitt, le fake, mais le témoignage en lui-même.

On vous en parlait ici:

Dans l'émission, elle expliquait comment elle avait été victime d'une arnaque sentimentale. Pendant plusieurs mois, elle a cru avoir une relation amoureuse avec la star internationale. Et pour prouver sa bonne foi, le faux Brad Pitt lui envoyait des photos de son passeport, des montages grossiers de la star sur un lit d'hôpital, entubée au niveau du menton, ainsi que des vidéos utilisant la technologie Deepfake.

C'est notamment à cause de ces clichés et de la crédulité d'Anne que les moqueries ont été si virulentes sur les réseaux sociaux, elle qui a déjà fait trois tentatives de suicide et qui est actuellement hospitalisée pour une dépression sévère.

Le scammer a envoyé à Anne un faux télé-journal dans lequel la relation entre Brad Pitt et Inès de Ramon est démentie. Image: capture d'écran legend

Le cyberharcèlement est si violent que TF1 a retiré le reportage de ses plateformes de replay ce mardi 14 janvier et s'est exprimé sur X:

«Sept à Huit est une émission d’information qui traite avec neutralité de problèmes de société. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l’encontre d’un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes.»

Quant à Anne, elle est «en colère» contre la chaîne et qualifie le reportage de «bouse» dans un long message sur Facebook. Son but était d'alerter les potentielles victimes des arnaques en ligne. L'effet a été tout autre.

«Sept à Huit a fait un reportage de merde, ne retenant que les côtés négatifs, en zappant l'essentiel de l'histoire, privilégiant des photos de vacances au lieu de mettre les documents que j'ai fournis, tel que le faux procès contre I., l'assurance production, etc. Sans compter qu'ils ont mis dans ce reportage ma fille, qui me soutient à 1000 % et qui a été interviewée durant presque cinq heures, et 7 à 8 n'a sélectionné uniquement que des points négatifs, jusqu'à dire que je m'étais fâchée avec ma fille!»

Selon elle, l'arnaque était très bien ficelée, même si, pendant plus d'un an, elle n'a jamais parlé à Brad Pitt au téléphone ou en Facetime et qu'elle a envoyé de l'argent pour une soi-disant greffe de rein de l'acteur sur un compte en Turquie.

«Je ne suis pas folle et niaise, comme certains le disent» Anne pour la chaîne YouTube Legend

capture d'écran Legend

«Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège» Anne pour la chaîne YouTube Legend

La mère de famille ajoute qu'elle a décidé de mettre en demeure l'émission Sept à Huit pour «avoir changé l'histoire en leur faveur et faire uniquement de l'audience», précise-t-elle sur Facebook. Dans le droit français, il s'agit d'une lettre qui explique à l'autre partie ce qu'elle peut faire pour régler la situation afin d’éviter d'être poursuivie en justice. Elle a également lancé une cagnotte Leetchi invitant toute personne ayant été touchée par son histoire à l'aider financièrement.

Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: 1 / 16 Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: source: ap invision / joel c ryan