Inès et Brad, un couple discret, mais au sommet. GC Images

Désormais divorcé, Brad Pitt va-t-il épouser sa chérie genevoise?

La question est sur toutes les lèvres.

Plus de «Société»

L'information a retenti comme un roulement de tonnerre dans le ciel hollywoodien. Après huit ans de tractations, négociations, allégations et disputes, les «Brangelina» - Angelina Jolie et Brad Pitt - ont repris leur indépendance. Ils ont signé un accord de divorce, le 30 décembre 2024. La nouvelle avait un petit goût de sprint, après un long marathon procédurier.

Pourquoi un tel timing, après tant d'atermoiements? Alors non, nous n'avons pas pu contacter Monsieur Pitt pour un commentaire (mais nous lui avons laissé un message sur son répondeur, on vous tient au courant). En attendant, l'on ne peut que vous relayer les déclarations de sources proches de l'acteur, qui se sont notamment épanchées auprès de PageSix.

Selon le média, l'actuelle petite amie genevoise de l'acteur, Inès de Ramón, pourrait avoir influencé les procédures. Pour rappel, Brad est en couple depuis 2022 avec cette jolie brune de 32 ans qui a fréquenté le collège Calvin. Le couple a tenu à rester discret pendant de longs mois, et n'a officialisé les choses sur tapis rouge qu'en 2024.

Or, selon PageSix, la jeune femme aurait encouragé son célèbre chéri à régler son divorce de près de dix ans avec Angelina Jolie afin qu'ils puissent continuer leur vie ensemble. Elle l'aurait donc poussé à se positionner, pour construire une base solide pour l'avenir.

Brad et Inès vont-il passer au niveau supérieur?

«Inès veut qu'ils vivent ensemble - peut-être avec des enfants à l'avenir - sans le fardeau de huit années de guerre maritale» Une source, à PageSix

«Elle a fait savoir que, selon elle, la vie serait beaucoup plus agréable avec cette situation réglée», a ajouté la source. Une autre voix n'a pas tari d'éloges sur la créatrice de bijoux, et son impact sur l'acteur de 61 ans.

«Inès a une influence positive sur Brad. Elle a une très bonne perspective sur les choses. C'est triste de voir comment tout cela s'est déroulé, mais au moins c'est un progrès dans la bonne direction» source: PageSix

Cela signifie-t-il que le couple compte passer à l'étape supérieure en 2025? Brad va-t-il passer la bague au doigt de sa belle Genevoise? D'autres sources, qui s'expriment auprès de TMZ, semblent doucher cet espoir. «L'acteur oscarisé n'a pas de projets de fiançailles imminents... Bien qu'il soit toujours très heureux dans sa relation avec Inès», relaie le média.

Pas de fiançailles en perspective? Qui sait. source: getty

Pour l'instant, Inès vit et voyage avec l'acteur, qui termine le tournage de son prochain film d'action sur la F1», a ajouté la source. Il semblerait donc que Brad ait juste envie de souffler pour l'instant, et de profiter de cet accord de divorce «qui permet à toutes les parties de reprendre le cours normal de leur vie.»

Pour rappel, Angelina Jolie a demandé la dissolution du mariage le 19 septembre 2016 et les deux stars se livrent depuis lors une bataille acharnée autour de la garde des enfants et d'autres questions. Si un compromis a été trouvé, un différend à 62 millions de dollars n'a pas été réglé. Il concerne le château et le vignoble français de Brad Pitt et Angelina Jolie.