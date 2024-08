People

Une vieille interview malaisante de Blake Lively refait surface

La Toile est mécontente de la façon qu'a l'actrice Blake Lively de promouvoir son dernier film, It Ends With Us. Une ancienne interview de la star a refait surface, rajoutant de l'huile sur le feu de la polémique.

Plus de «Divertissement»

Blake Lively, pourtant d'ordinaire portée aux nues par ses fans, est sous le feu des critiques. En cause, le dernier film de l'actrice, dans lequel elle joue la protagoniste, mais dont elle fait également partie de l'équipe de production. En face d'elle dans un rôle de co-star, mais également portant la casquette de producteur exécutif, se trouve Justin Baldoni.

Cependant, les deux co-stars ne se sont jamais affichées ensemble sur le tapis rouge, et n'ont pas fait d'interview conjointe, alimentant les rumeurs de querelle.

On vous en parlait ici 👇 Le dernier film de Blake Lively est-il au coeur d'une embrouille?

Mais depuis quelques jours, la Toile critique la façon qu'a Blake de promouvoir le film. Si le scénario aborde le sujet ultra-sensible et très important des violences conjugales, l'actrice ne semble pas très encline à en parler de façon très sérieuse, accusent les internautes.

D'aucuns pointent notamment du doigt le fait que l'actrice débarque sans cesse aux avant-premières avec des looks de princesses, et enchaîne les réponses jugées légères et «à côté de la plaque» par rapport aux thèmes soulevés par l'oeuvre de Colleen Hoover, comme les relations d'emprise ou la masculinité toxique.

Dans le film, le personnage de Lively est fleuriste. La star a donc choisi de refléter les patterns sur ses tenues de tapis rouge. source: instagram

source: instagram

Dans de nombreux extraits d'interview partagés sur la Toile, Blake semble davantage sur un petit nuage aux couleurs Barbie, fait de mode et de paillettes, au contraire de Justin Baldoni, qui semble davantage focalisé sur un discours de prévention.

Blake a notamment déclaré:

«It Ends with Us est disponible en salles, donc appelez vos copines, portez vos tenues à fleurs et allez le voir! » Blake Lively en interview.

Quand on lui demande ce qu'elle aimerait dire aux victimes de violences dans la réalité, qui vont voir le film et y reconnaître leurs propres traumatismes, elle répond:

«Je pense que vous êtes tellement - et je ne veux pas le minimiser - mais vous êtes bien plus qu'une simple survivante ou une simple victime» Extrait relayé par melty

L'actrice a ajouté que It Ends With Us «est une histoire qui traite de la violence domestique, mais qui ne parle pas que de violence domestique».

Des propos que nombre d'internautes ont jugé insensibles, à l'instar d'une journaliste du magazine Glamour, qui expliquait:

«Apprendre à s’identifier comme victime est une première étape importante pour se défaire de la honte liée à l’abus (...) se réapproprier le mot victime peut faciliter l’identification du véritable agresseur». source

«A little bump»

Mais c'est un extrait d'une interview réalisée en 2016 par la journaliste norvégienne Kjersti Flaa, et qui a refait surface, qui a généré la colère des internautes. C'est Kjersti elle-même qui a partagé la séquence sur sa chaîne YouTube, légendant:

«L'interview de Blake Lively qui m'a donné envie de quitter mon travail» source: youtube

Dans celle-ci, Blake est enceinte de son deuxième enfant. Alors que la journaliste la félicite pour son «little bump» (réd: une «bosse» en anglais, sous-entendant son petit ventre), Blake répond de façon ironique:

«Félicitations pour votre petit ventre à vous!»

Et de se tourner vers sa collègue, l'actrice Parker Posey, ricanant, et pointant du doigt sa poitrine: «tu as deux jolis bumps». Parker Posey tourne alors ses fesses vers l'écran, pour montrer également fièrement ses formes.

Visiblement très mal à l'aise, la journaliste poursuit: «avez-vous aimé les tenues du film?» Pour toute réponse, Blake demande à sa collègue: «est-ce qu'on poserait des questions aux hommes sur leurs tenues?» Ensuite, les deux actrices font conversation à part, sur un ton sarcastique, ignorant la journaliste.

L'interview en question 👇 Vidéo: youtube

Nombre d'internautes ont réagi à ce vieil extrait, jugeant le comportement de Blake étrange et déplacé, et saluant le sang-froid de la journaliste.

Sous la vidéo comme sous les publications Instagram de Blake, les commentaires négatifs s'empilent, d'aucuns percevant l'actrice comme «insupportable». D'autres, encore, se moquent du fait que Lively profite du film pour faire la promotion de sa nouvelle ligne de soins capillaires Blake Brown, et de sa société de boissons Betty Buzz.

A propos de la promotion du film It Ends With Us: «Ce film parle-t-il de fleurs? Vous et l'ensemble des acteurs, à l'exception de Justin, semblez ne pas comprendre l'intérêt de ce livre/film» vu sur Instagram

«La promotion de ce film est une véritable gifle pour toutes les femmes qui ont subi des violences domestiques» vu sur instagram

«Il faut utiliser votre notoriété pour parler de la violence domestique! La déception à votre égard est un euphémisme» vu sur instagram

A propos de l'interview: «Si les deux actrices ne voulaient pas faire l'interview, elles auraient dû refuser. Elles ont toutes les deux été très grossières et condescendantes envers la journaliste» vu sur youtube

On peut lire aussi ce type de commentaire sur Youtube👇🏽

«*Blake offensée par une question sur les vêtements dans cette interview* Blake pendant une question de It Ends with Us sur la violence domestique "Allez voir le film avec vos filles, portez vos fleurs!"» youtube

«Maintenant vous essayez de faire croire que Justin Baldoni vous a mis mal à l'aise sur le plateau? Blake, ferme-la» youtube

Des petits malins ont également mis en parallèle les réponses de Blake et de Justin Baldoni lors des interviews:

Blake Lively n'a pour l'heure pas répondu à la polémique. Cependant, ces derniers jours, la star a multiplié les stories Instagram comportant un message de prévention. Une façon de se rattraper? Affaire à suivre.