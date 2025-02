Henry Cavill est le grand favori pour incarner James Bond

Lors d'un vote organisé par le patron d'Amazon, Jeff Bezos, les internautes ont choisi leur favori pour succéder à Daniel Craig Image: watson

Les internautes ont choisi leur favori pour incarner James Bond

Depuis que le géant Amazon détient les droits du plus célèbre des agents secrets britanniques, de nouveaux noms circulent pour le prochain volet de 007, s’ajoutant ainsi à une longue liste. Faisons le point.

Voilà maintenant quatre ans que Daniel Craig a rangé son smoking au vestiaire avec Mourir peut attendre. Après des décennies sous la direction de la famille Broccoli, la franchise James Bond est passée entre de nouvelles mains. Américaines cette fois, puisqu'Amazon/MGM a désormais pris le contrôle créatif total des prochains volets de la saga avec un accord historique.

Bien qu'aucun détail financier n’ait été officiellement divulgué, le site Deadline a révélé que des sources proches du géant du streaming et des Broccoli ont déclaré que plus d’un milliard de dollars auraient scellé cette entente.

Fier de son nouvel achat, le patron d'Amazon a donc profité des réseaux sociaux pour faire du zèle et demander aux Internautes leurs avis pour le casting d'un nouveau 007. Un nom est sorti, comme le révèle le média britannique The Express:

Henry Cavill, le chouchou

Image: Longines

Celui qui incarnait autrefois Superman et qui s’est également révélé parfait en espion britannique des années 1960 dans The Man from U.N.C.L.E. (2015) de Guy Ritchie se retrouve aujourd’hui, à 41 ans, dans la même position de favori que Roger Moore ou Pierce Brosnan en leur temps, tous deux ayant endossé le rôle de 007 alors qu’ils étaient dans leur quarantaine. Fait intéressant: il y a tout juste 20 ans, Henry Cavill, avait déjà tenté sa chance pour incarner James Bond en passant le casting de Casino Royale en 2005. Il avait terminé deuxième, coiffé au poteau par Daniel Craig.

Mais si Henry Cavill est le chouchou d’Internet, il n’est pas le seul en lice pour le prestigieux rôle de l’agent secret le plus célèbre du cinéma. Les spéculations vont bon train autour du prochain opus, actuellement connu sous le nom de travail «Bond 26». Parmi les cinq acteurs en lice, voici les autres prétendants:

Theo James

Image: Netflix

Il est l'un des nouveaux talents du cinéma britannique. Révélé en 2010 dans la fresque historique Downton Abbey. Mais, ce sont ses rôles dans la deuxième saison de la série The White Lotus (2022) et son rôle dans la série The Gentlemen (2024), qui s'inspire du film éponyme de Guy Ritchie, qui l'ont propulsé sous les feux de la rampe.

Aaron Taylor-Johnson

Image: Givenchy

Si les rôles de James Bond ont souvent été attribués à des acteurs relativement peu connus, Aaron Taylor-Johnson fait partie des grosses stars à être dans les starting-blocks. De ses débuts dans Kick-Ass en 2010, l'acteur de 34 ans a fait du chemin, puisqu'on a pu le voir dans pas moins d'une vingtaine de gros films, dont Avengers: L'Ère d'Ultron (2015) à Tenet (2020), en passant par le dernier Nosferatu (2024).

Josh O’Connor

Image: ca-times

Alors que le nom d'Aaron Taylor-Johnson était sur toutes les lèvres en décembre 2024 dans la course au rôle de 007, un outsider est entré en compétition au même moment: Josh O'Connor. Aux antipodes du profil masculiniste que l'on associe généralement à l'agent secret, avec son physique fin et ses oreilles décollées, l'acteur, révélé dans la série The Crown et le film Challengers (2024) de Luca Guadagnino, fait pourtant preuve d'une élégance, d'une aura mystérieuse et d'un charisme qui siéraient à merveille au personnage de James Bond.

Cillian Murphy

Image: GQ

Il est l'un des acteurs fétiches du réalisateur Christopher Nolan et il a été oscarisé pour son rôle dans Oppenheimer (2023). Cillian Murphy, acteur irlandais qui brille également dans la série Peaky Blinders avait tapé dans l'œil de la productrice Barbara Broccoli. C'est du moins ce que révélait le tabloïd anglais The Sun. Un choix par ailleurs validé par Pierce Brosman qui a déclaré qu'il trouvait cette idée «magnifique». Cillian Murphy serait en qualité d'acteur celui capable d'apporter la plus grande profondeur au personnage.

…et les Bond girls?

Longtemps reléguées à des rôles de femmes fortes, mais réduites à des objets, les James Bond Girls font partie de l'ADN de la saga. L'ère de Daniel Craig a su mettre en avant des actrices avec des rôles plus consistants, telles que les Françaises Eva Green et Léa Seydoux, ou encore à contre-emploi, comme Ana de Armas et Lashana Lynch dans le dernier volet.

Sidney Sweeney et Zendaya sont les favorites du fan moyen de James Bond (incarné par Henry Cavill, évidemment). Image: NBCUniversal

Des bookmakers présents sur les sites de paris en ligne comme InstantCasinos ou Gambling s’amusent à spéculer sur l’identité de la prochaine James Bond Girl. Sans surprise, ce sont les actrices en vogue actuellement qui figurent parmi les favorites, telles que Sydney Sweeney et Zendaya. On retrouve également Lily Collins, Millie Bobby Brown, Zoë Kravitz, Anya Taylor-Joy, Lupita Nyong’o, Florence Pugh, Jodie Comer, Emma Watson ou encore Jenna Ortega.

Christopher Nolan? Vraiment?

Pour ce «Bond 26», un réalisateur est même évoqué, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout bonnement de Christopher Nolan. Le cinéaste prodige n'a jamais caché son rêve de réaliser un opus de la saga et des négociations avaient même eu lieu durant l’ère des Broccoli. Il semble désormais qu'Amazon souhaite l’accueillir à bras ouverts. Seul bémol: il tourne actuellement L'Odyssée, avec Matt Damon, Tom Holland et Zendaya.