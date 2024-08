Bebe Rexha dit avoir été victime de discrimination dans un aéroport. Image: Shutterstock

Cette star dit avoir été «menacée» par un employé de Lufthansa

La chanteuse américaine d'origine albanaise Bebe Rexha dit avoir été victime de discrimination au départ d'un vol de Lufthansa, à l'aéroport de Munich. La compagnie aérienne mène une enquête interne.

Bebe Rexha est décidément dans une mauvaise passe. En plus de se recevoir des objets en plein live dans la figure, la chanteuse de 34 ans a exprimé voici quelque temps se sentir «frustrée», «punie» et «sous-estimée» par l'industrie musicale. Des déclarations qui avaient laissé une bonne partie de ses fans, sceptiques, de marbre.

Et ce week-end, l'interprète de I got you semblait très bouleversée quand elle a saisi son compte Instagram. Sur celui-ci, elle a posté un message en pleurs, expliquant avoir été victime de discrimination dans un aéroport allemand. Zoom gros plan et mascara étalé sur le visage, la chanteuse assure avoir été avoir «menacée» par un agent de sécurité pour lui «avoir parlé en albanais».

«J'ai été menacée parce que je pensais que l'agent de sécurité était albanais. Je lui ai parlé en albanais pour lui demander où obtenir mon billet et maintenant il m'interdit de prendre l'avion» Le message de Bebe Rexha.

Bebe Rexha est née à Brooklyn, aux Etats-Unis, mais a des origines albanaises. Comme l'explique TMZ, son père est né en Macédoine du Nord, et sa mère a des racines albanaises.

Les faits, que l'auteure-compositrice tente de raconter à ses quelque 11,9 millions d'abonnés, ne sont pas très clairs. Selon elle, il y aurait eu une confrontation tendue avec le personnel de la compagnie d'aviation, Lufthansa. L'agent de sécurité sur place l'aurait alors «interdite de vol au départ de l'aéroport de Munich», relaie le Daily Mail.

La chanteuse a également déclaré : «Je pense que c'est un crime de haine parce que je suis albanaise.» Selon sa version, l'agent de sécurité l'aurait «harcelée psychologiquement», et aurait abusé de son «pouvoir». Elle écrit encore, en story Instagram: «malheureusement, aucune des femmes de Lufthansa n'est intervenue ou n'a exprimé son inquiétude. L'agent n'a pas voulu me donner son nom, mais je viens d'apprendre qu'il travaille pour ATSG, une société de services de contrôle de documents embauchée par Lufthansa».

La star a ajouté qu'elle n'avait «jamais été aussi épuisée émotionnellement».

Le message de la chanteuse sur les réseaux.

Contactée par CNN, Lufthansa a assuré avoir directement contacté Bebe Rexha ce week-end pour comprendre la situation, et garantit mener une enquête interne sur la question.

Un porte-parole de la compagnie ajoute:

«En tant que compagnie aérienne internationale, nous relions les gens et les pays du monde entier. Nous ne tolérons aucun comportement discriminatoire de quelque nature que ce soit» Lufthansa, une réponse fournie à CNN.

Toujours selon Lufthansa, la star a bel et bien embarqué sur son vol, «normalement et à l'heure». L'interprète de Me, Myself & I semble d'ailleurs le confirmer.

«Je suis rentrée à la maison saine et sauve.» source: bebe Rexha sur instagram

«Je n'ai jamais été aussi épuisée émotionnellement. Lufthansa m'a envoyé un message direct, mais je les exhorte à mener une enquête complète pour découvrir qui est cet homme qui a abusé de son pouvoir. Un simple "je suis désolée" ne suffira pas cette fois-ci.» Source: bebe Rexha sur instagram

Sur les réseaux, les internautes sont divisés. Certains la soutiennent pleinement, assurant que l'agent devait être «puni», tandis que d'autres sont plus réservés, considérant que la star aligne de nombreux déboires, et s'affiche un peu trop régulièrement en sanglotant sur ses plateformes. On peut notamment lire:

«Cette fille ne peut vraiment jamais avoir de répit. De l'industrie de la musique qui lui veut du mal, aux fans qui lui jettent constamment des objets... Justice pour Bebe Rexha» x

«Cette fille est l'une des plus grandes pleureuses que je n'aie jamais vues» instagram

«Bebe subit quelque chose tous les deux jours, je prie pour sa santé mentale, c'est triste. En plus, c'est une bonne personne» x

«Cela ne peut pas être toute la vérité» x

Espérons que la rentrée de Bebe sera plus calme.