La grande différence avec les WAGs des années 2000? Elles ne sont plus seulement connues pour la célébrité de leur partenaire. En 2026, elles sont elles-mêmes des marques.

Voici les nouvelles WAGs qui dominent la Coupe du monde en 2026

Oubliez Victoria Beckham et l’époque où les WAGs se contentaient de soutenir leur footballeur depuis les tribunes! En 2026, les compagnes de stars du ballon rond sont souvent des célébrités, influenceuses ou entrepreneuses à part entière.

Plus de «Divertissement»

Dans l'épisode précédent, publié mardi, nous rappelions à votre bon souvenir l'époque dorée des WAGs, des «Wifes and Girlfriends» des joueurs de l'équipe d'Angleterre, lors de la Coupe du monde 2006.

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Aujourd'hui, il est temps de nous pencher sur les WAGs 2.0, qui nous viennent d'Espagne, des Etats-Unis, de Norvège ou encore du Brésil. Des femmes qui cumulent parfois davantage d’abonnés, de contrats publicitaires et de notoriété que leurs célèbres compagnons.

Présentation.👇

Ester Expósito

Parmi les figures les plus observées et dont on a abondamment causé ces derniers temps, on retrouve évidemment Ester Expósito, actrice espagnole révélée par la série Elite et compagne de Kylian Mbappé. Avec ses millions d’abonnés sur Instagram, elle est devenue l’une des personnalités les plus influentes du monde hispanophone.

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Pour l'instant, on ne l'a pas encore aperçue dans les gradins pour acclamer son chéri. Patience, patience...

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Bruna Biancardi

Autre incontournable: Bruna Biancardi, partenaire de Neymar. L’influenceuse brésilienne partage son quotidien entre mode, voyages et vie de famille, tout en brassant une importante communauté sur les réseaux sociaux.

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Taylor Ward

Du côté de l’Angleterre, Taylor Ward, épouse de Riyad Mahrez, incarne la nouvelle génération de créatrices de contenu lifestyle. Fille de l’ancien footballeur Ashley Ward, elle a bâti sa propre marque bien au-delà du terrain.

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Georgina Rodríguez

Impossible, évidemment, d’ignorer Georgina Rodríguez. Fiancée de Cristiano Ronaldo, star de sa propre téléréalité sur Netflix et suivie par des dizaines de millions de personnes, elle est devenue une célébrité mondiale à part entière.

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Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, épouse de Lionel Messi, continue de régner sur la catégorie. Discrète mais extrêmement populaire, elle collabore avec plusieurs grandes marques internationales et reste l’une des personnalités les plus appréciées de l’univers du football.

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Inés García

L'influenceuse sévillane Inés García est officiellement en couple avec le footballeur de l'équipe nationale espagnole Lamine Yamal. Les deux tourteraux ont officialisé leur relation tout récemment lors d'un dîner célébrant le titre de La Liga et d'un concert de Bad Bunny à Barcelone, en mai dernier.

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Chloe Reyna

Elle-même ancienne joueuse de football universitaire, Chloe est mariée avec le milieu de terrain de l'équipe nationale américaine, Gio Reyna, depuis l'été dernier. Elle a annoncé sa grossesse il y a quelques jours, au milieu du Mondial.

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Ashley Herron Turner

Ancienne pom-pom girl de la NFL, Ashley est l'épouse du gardien de but de l'équipe nationale américaine de football, Matt Turner. Elle a rencontré son futur son mari alors qu'il jouait pour le New England Revolution et qu'elle supportait les New England Patriots.

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Isabel Haugseng Johansen

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a rencontré sa compagne de longue date lorsqu'ils étaient enfants en Norvège. Ils accueilli leur premier enfant ensemble en 2024.

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Suzette Carter

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Mannequin et influenceuse américaine, Suzette Carter s’est fait connaître bien au-delà des terrains grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et à son style très mode. Sa relation avec Aurélien Tchouaméni a attiré l’attention des médias people, faisant d’elle l’un des visages les plus médiatiques parmi les compagnes des Bleus.

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Leonita Xhaka

Allez, on ne pouvait pas terminer ce panel sans la «première dame» de Suisse! Très populaire auprès des supporters, elle accompagne régulièrement le capitaine suisse lors des grands tournois et partage parfois des moments familiaux sur les réseaux sociaux.

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Très suivie sur Instagram, elle cultive une image élégante et familiale, loin du clinquant associé à certaines WAGs internationales.

Et vous? Quelle compagne de footballeur vous fascine cette année? Répandez-vous en commentaires.

Vidéo: watson