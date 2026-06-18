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Voici les nouvelles WAGs qui dominent la Coupe du monde en 2026

Voici les nouvelles WAGS à la sauce 2026.
La grande différence avec les WAGs des années 2000? Elles ne sont plus seulement connues pour la célébrité de leur partenaire. En 2026, elles sont elles-mêmes des marques.

Voici les nouvelles WAGs qui dominent la Coupe du monde en 2026

Oubliez Victoria Beckham et l’époque où les WAGs se contentaient de soutenir leur footballeur depuis les tribunes! En 2026, les compagnes de stars du ballon rond sont souvent des célébrités, influenceuses ou entrepreneuses à part entière.
18.06.2026, 05:3318.06.2026, 05:33

Dans l'épisode précédent, publié mardi, nous rappelions à votre bon souvenir l'époque dorée des WAGs, des «Wifes and Girlfriends» des joueurs de l'équipe d'Angleterre, lors de la Coupe du monde 2006.

Si vous l'aviez loupé...👇

Les meilleures et les pires photos des «WAGs», vingt ans après

Aujourd'hui, il est temps de nous pencher sur les WAGs 2.0, qui nous viennent d'Espagne, des Etats-Unis, de Norvège ou encore du Brésil. Des femmes qui cumulent parfois davantage d’abonnés, de contrats publicitaires et de notoriété que leurs célèbres compagnons.

Présentation.👇

Ester Expósito

Parmi les figures les plus observées et dont on a abondamment causé ces derniers temps, on retrouve évidemment Ester Expósito, actrice espagnole révélée par la série Elite et compagne de Kylian Mbappé. Avec ses millions d’abonnés sur Instagram, elle est devenue l’une des personnalités les plus influentes du monde hispanophone.

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 13: Ester Expósito attends the Golden Nymph photocall during Day Two of the 65th Monte-Carlo Television Festival on June 13, 2026 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Pascal Le ...
Getty Images Europe

Pour l'instant, on ne l'a pas encore aperçue dans les gradins pour acclamer son chéri. Patience, patience...

Esther Exposito
image: instagram
La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes

Bruna Biancardi

Autre incontournable: Bruna Biancardi, partenaire de Neymar. L’influenceuse brésilienne partage son quotidien entre mode, voyages et vie de famille, tout en brassant une importante communauté sur les réseaux sociaux.

PARIS, FRANCE - MARCH 10: Bruna Biancardi wears a beige corset with ruffles, diamond earrings, a black mini asymmetric skirt, a diamond bracelets and a black leather Louis Vuitton outside Louis Vuitto ...
Getty Images Europe
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image: instagram

Taylor Ward

Du côté de l’Angleterre, Taylor Ward, épouse de Riyad Mahrez, incarne la nouvelle génération de créatrices de contenu lifestyle. Fille de l’ancien footballeur Ashley Ward, elle a bâti sa propre marque bien au-delà du terrain.

ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Riyad Mahrez of Manchester City and Taylor Ward celebrate with the UEFA Champions League trophy after the team&#039;s victory in the UEFA Champions League 2022/23 final mat ...
Getty Images Europe
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image: instagram

Georgina Rodríguez

Impossible, évidemment, d’ignorer Georgina Rodríguez. Fiancée de Cristiano Ronaldo, star de sa propre téléréalité sur Netflix et suivie par des dizaines de millions de personnes, elle est devenue une célébrité mondiale à part entière.

DORTMUND, GERMANY - JUNE 22: Georgina Rodriguez, Argentine social media influencer, model and partner of Cristiano Ronaldo of Portugal, is seen in attendance prior to the UEFA EURO 2024 group stage ma ...
Getty Images Europe
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Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, épouse de Lionel Messi, continue de régner sur la catégorie. Discrète mais extrêmement populaire, elle collabore avec plusieurs grandes marques internationales et reste l’une des personnalités les plus appréciées de l’univers du football.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 23: Lionel Messis wife Antonella Roccuzzo during an international friendly between Argentina and Panama at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on March 23, 2023 ...
Getty Images South America
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Inés García

L'influenceuse sévillane Inés García est officiellement en couple avec le footballeur de l'équipe nationale espagnole Lamine Yamal. Les deux tourteraux ont officialisé leur relation tout récemment lors d'un dîner célébrant le titre de La Liga et d'un concert de Bad Bunny à Barcelone, en mai dernier.

MADRID, SPAIN - JUNE 04: Inés García attends the photocall to launch the new Redken Hair Studio at the Espacio Monbull Conde Duque on June 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Ima ...
Getty Images Europe
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Chloe Reyna

Elle-même ancienne joueuse de football universitaire, Chloe est mariée avec le milieu de terrain de l'équipe nationale américaine, Gio Reyna, depuis l'été dernier. Elle a annoncé sa grossesse il y a quelques jours, au milieu du Mondial.

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Ashley Herron Turner

Ancienne pom-pom girl de la NFL, Ashley est l'épouse du gardien de but de l'équipe nationale américaine de football, Matt Turner. Elle a rencontré son futur son mari alors qu'il jouait pour le New England Revolution et qu'elle supportait les New England Patriots.

TORONTO, ON - OCTOBER 25: Ashley Herron and Matt Turner pose for a photo during Game Two of the 2025 World Series presented by Capital One between the Los Angeles Dodgers and the Toronto Blue Jays at ...
Image: MLB
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Isabel Haugseng Johansen

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a rencontré sa compagne de longue date lorsqu'ils étaient enfants en Norvège. Ils accueilli leur premier enfant ensemble en 2024.

Erling Haaland centre-forward of Manchester City and Norway and Isabel Haugseng Johansen celebrates victory after the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester ...
Image: NurPhoto
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Suzette Carter

MADRID, SPAIN - MAY 01: Footballer Aurelien Tchouameni of Real Madrid and his partner Suzette Carter leave court after watching Jannik Sinner of Italy against Arthur Fils of France during the Men&#039 ...
Getty Images Europe

Mannequin et influenceuse américaine, Suzette Carter s’est fait connaître bien au-delà des terrains grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et à son style très mode. Sa relation avec Aurélien Tchouaméni a attiré l’attention des médias people, faisant d’elle l’un des visages les plus médiatiques parmi les compagnes des Bleus.

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Leonita Xhaka

Allez, on ne pouvait pas terminer ce panel sans la «première dame» de Suisse! Très populaire auprès des supporters, elle accompagne régulièrement le capitaine suisse lors des grands tournois et partage parfois des moments familiaux sur les réseaux sociaux.

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Très suivie sur Instagram, elle cultive une image élégante et familiale, loin du clinquant associé à certaines WAGs internationales.

Et vous? Quelle compagne de footballeur vous fascine cette année?
Répandez-vous en commentaires.
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