Selena Gomez annonce une grande nouvelle

Selena Gomez et Benny Blanco ont décidé de passer à l'étape supérieure: le couple va se marier. La chanteuse l'a annoncé sur Instagram.

L'année dernière, Selena Gomez a rendu publique sa nouvelle relation. En décembre 2023, elle est apparue pour la première fois sur Instagram avec, à ses côtés, son nouvel homme, le producteur de musique Benny Blanco. Aujourd'hui, un an plus tard, le couple s'est fiancé.

La chanteuse a posté plusieurs photos sur Instagram la montrant portant une grosse bague de fiançailles. Dans le premier cliché, seule sa main avec le bling est visible. La deuxième photo montre Selena Gomez sur une couverture de pique-nique. Une vraie bulle de «love».

Selena a légendé ainsi sa petite galerie de photos: «Maintenant, l'éternité commence». Son futur mari a commenté le message en plaisantant:

«Hé, attends... c'est ma femme»

Des stars comme Taylor Swift ont également laissé un commentaire sous la publication. La star qui vient de boucler sa tournée a laissé exploser sa joie:

«Oui, je serai la demoiselle d'honneur!»

Jennifer Aniston et Gwyneth Paltrow ont également félicité le couple, tout comme de nombreux autres fans. En seulement quelques heures, la publication a été likée plus de cinq millions de fois.

Après Justin Bieber et The Weeknd

Depuis des années, les fans espéraient un retour romantique de Selena Gomez et Justin Bieber. Les deux ont eu une relation intermittente entre 2010 et 2018. Le musicien est désormais marié à Hailey Bieber. Après sa relation avec Justin Bieber, Selena Gomez est sortie avec The Weeknd.

En 2023, elle trouve le bonheur en la personne de Benny Blanco. Mais qui est l’homme qui a fait tourner la tête de la chanteuse? L'homme de 36 ans est un producteur de musique à succès et a travaillé avec des stars telles que Ed Sheeran, Justin Bieber, Britney Spears , Katy Perry et Rihanna. Il a également fait de la musique avec Selena Gomez. Mais les choses ont évolué au stade de relation amoureuse que plus tard.