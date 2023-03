People

Selena Gomez a été aperçue en robe de mariée👀

La chanteuse aux 400 millions de followers sur Instagram a créé la surprise en apparaissant en robe de mariée dans les rues de New York. Mais il y a une explication.

Plus de «Divertissement»

S'il y a bien une chose à laquelle personne ne s'attendait, c'est de voir Selena Gomez en robe blanche. La chanteuse, dont les anciennes relations amoureuses ne se sont pas toujours bien finies, a enflammé la Toile avec des photos d'elle sur les réseaux sociaux ce mardi 21 mars.

En parlant de Selena Gomez: People Hailey Bieber à nouveau accusée d'imiter Selena Gomez de Ana Simoes

Les clichés, publiés sur le compte Instagram de Selena Gomez, ont rapidement fait le tour du web et cumulent près de 10 millions de likes à l'heure où cet article a été publié.

On notera la petite pub gratos pour Coca-Cola aussi. Image: instagram

C'est quoi cette histoire (encore)?

Alors non, Selena Gomez ne se rendait pas à l'église pour son vrai mariage. Il s'agit, en fait, de photos prises lorsqu'elle tournait un épisode de la série Only Murders in the Building diffusée sur Hulu, dans laquelle elle joue le personnage de Mabel Mora.

Selon Vogue France, la scène a été tournée au centre de New York. L'idée? Reproduire un mariage de princesse à la Sex and the City. On repassera pour le côté de princesse... Entre les Dr. Martens blanches, la paire de gants et l'overdose de broderie sur la robe, on a l'impression que la tenue sort tout droit de l'émission 4 Mariages pour 1 Lune de Miel sur TF1.

GC Images

GC Images

Néanmoins, les photos ont eu l'effet escompté: les fans n'ont cessé de complimenter la chanteuse sous son compte Instagram. Rien de surprenant: comme d'habitude avec Selena Gomez, ses Minions valident tout ce qu'elle entreprend. (sia)

Plus de people 👇

Lionel Messi provoque une émeute en Argentine Vidéo: watson