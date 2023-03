People

Hailey Bieber à nouveau accusée d'imiter Selena Gomez

Depuis plusieurs jours, une théorie selon laquelle Hailey Bieber serait complètement obsédée par Selena Gomez fait le tour des réseaux sociaux. Entre les fans respectifs, la tension est telle qu'un rien suffit à mettre le feu.

Un nouveau jour dans le drama entre les deux femmes. Mardi 14 mars, de nouveaux éléments ont été mis en lumière dans cette querelle qui oppose Hailey Bieber à Selena Gomez. Les fans de cette dernière sont maintenant convaincus que le mannequin se moque sournoisement de la chanteuse sur les réseaux sociaux.

A l'origine de ce nouveau clash, une vidéo publiée d'abord par Selena Gomez sur TikTok, sur laquelle la jeune femme se filme en train de se maquiller. Puis une seconde vidéo, postée quelques heures plus tard, où l'on voit Hailey Bieber faire de même. Seulement voilà, les deux vidéos sont extrêmement similaires. La faute à Hailey Bieber (la pseudo méchante de l'histoire) qui copierait intentionnellement la chanteuse, selon les internautes... Ça frôle la théorie du complot.

«Selena Gomez à nouveau copiée par Hailey Bieber...»

Autre similitude pointée du doigt: Hailey Bieber a partagé une photo d'elle enfant sur Instagram, quelques heures seulement après Selena Gomez. C'en est trop, les fans de la chanteuse n'en peuvent plus. Sur Twitter, mais également TikTok, les réactions se multiplient et s'accordent pour dire que Hailey est dans un tunnel.

«Grosse blague meuf bye!»

«Je viens de voir une vidéo sur Hailey Beiber copiant Selena Gomez et c'est putain de flippant. Elle a manifestement un vrai problème.»

«Et si Hailey arrêtait de copier Selena?»

Miley Cyrus aurait défendu Selena Gomez

Le nom de Miley Cyrus a également été mêlé à cette histoire. En effet, toujours selon les réseaux sociaux (cette source à prendre avec des pincettes), l'ex-star de Disney et amie de longue date de Selena Gomez, s'en serait pris à Kendall Jenner à l'after-party des Oscars. Rappelons que Kendall est l'amie de Hailey. L'interprète de Flowers lui aurait reproché d'avoir été une vraie garce à l'encontre de Selena, notamment à cause d'une vidéo publiée sur TikTok et à l'origine de cette gué-guerre. L'histoire dit que Kendall aurait fini en larmes.

Rappelons toutefois qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Aucune de ces informations n'a été confirmée par les principales intéressées. Mais (parce qu'il y a toujours un mais), Selena Gomez, devenue récemment la personnalité la plus suivie d'Instagram (à nouveau), a jeté de l'huile sur le feu en publiant une photo sur laquelle elle a identifié Miley Cyrus. Coïncidence? Je ne crois pas!

Comme vous pouvez le voir, Miley Cyrus est bel et bien identifiée sur la photo. Image: instagram

Qu'en disent les principales intéressées?

Seule Selena Gomez s'est exprimée à ce sujet. La jeune femme a demandé à ses fans «d'être plus gentils» et de ne pas faire preuve de haine envers «quiconque». Elle les a toutefois remerciés pour leur «amour» et leur soutien.

Hailey Bieber quant à elle n'a fait aucune déclaration. Le mannequin s'est contenté de passer du bon temps en compagnie de son mari Justin Bieber, comme le montrent les récentes photos publiées sur son compte Instagram. Elle s'est également rendue à l'after-party des Oscars, organisée par Vanity Fair.

