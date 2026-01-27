Après un coup de pub très commenté ce lundi, l'actrice Sydney Sweeney a dévoilé sa ligne de lingerie, Syrn. image: instagram

Sydney Sweeney nous a bien eus

La blonde la plus commentée d'Hollywood a encore fait parler d'elle ce lundi, en accrochant quelques-uns de ses soutiens-gorge sur le plus célèbre panneau du monde, en pleine nuit, la semaine passée. Un geste qui a fait parler - et ça a bien marché. Sydney Sweeney, 28 ans, a dévoilé sa propre marque dans la foulée ce mardi.

Le nom de Sydney Sweeney a le même effet magique que «pizza Hawaï» ou «le ou la Nutella?»: prononcez-le et vous êtes certain d'obtenir un panel de commentaires divers et variés, excédés ou extatiques. Il faut dire que l'actrice s'est fait une spécialité pour être impliquée dans les bad buzz et les scandales - sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche.

Dernier en date, pas plus tard qu'hier: désireuse de marquer dignement le lancement de sa ligne de lingerie, Sydney et son équipe ont été pincés récemment en train de toucher le monstre sacré, en accrochant quelques modèles au célèbre signe HOLLYWOOD. Sacrilège! Un affront qui pourrait d'ailleurs valoir à l'actrice des ennuis avec la justice.

Mais passons.

Qu'il relève du génie marketing ou de la maladresse, ce geste symbolique aura au moins eu le mérite de braquer les projecteurs sur la jeune marque, Syrn (prononcé «sye-rin»), que l'actrice a dévoilé sur son compte Instagram ce mardi.



Cette marque de lingerie née de l'obsession de la star de résoudre les problèmes de bretelles et de soutiens-gorge, un fléau dans l'industrie. image: instagram

La marque comprendra quatre collections: Seductress, Comfy, Playful et Romantic. instagram

Après des années à se débattre avec les soutiens-gorge les plus capricieux, Sydney Sweeney a décidé de les réinventer elle-même, comme elle l'a expliqué au magazine ELLE: «Je voulais créer un univers et une ambiance. Je souhaitais bâtir une marque de lingerie qui comprenne les femmes au lieu de leur imposer sa vision. Syrn, c'est la confiance en soi sans pression, se sentir sexy, forte, douce, enjouée, ou tout cela à la fois, selon l'envie.»

Le lancement initial comprend une collection de sous-vêtements ornés de dentelle et de soutiens-gorge confortables, disponibles en 44 tailles.

Sur Instagram, la blonde à la réputation sulfureuse n'a pas manqué de faire un clin d'œil à ses admirateurs... et aux autres. «Le secret est finalement sorti...», écrit-elle en légende de sa publication, ce mardi. «Cette lingerie est pour VOUS.»

«No explanation, no apology» «Pas d'explications, pas d'excuses»

Une attitude à laquelle la star est restée fidèle tout au long des polémiques qui l'ont accompagnée ces derniers mois. Et qui semble lui sourire jusqu'à présent. (mbr)