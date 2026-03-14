Sydney Sweeney s'est beaucoup inspirée de son personnage d'Euphoria. Image : IMAGO/ZUMA Press Wire/ instagram

Sydney Sweeney se confie sur ses seins: «Je n'étais pas sûre de moi»

Sydney Sweeney n'est plus seulement une actrice en vue. Début 2026, elle a franchi un nouveau cap en fondant sa propre marque de lingerie. Si ses récentes poses en tant qu'égérie pour sa propre enseigne ont fait sensation, la star d’Euphoria n'a pas toujours affiché une telle assurance.

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Plus de «Divertissement»

Dès le 13 avril, Sydney Sweeney retrouvera le chemin des écrans pour le plus grand plaisir des sériephiles: c'est à cette date que la troisième saison d’Euphoria débarquera en streaming. Véritable phénomène, cette production HBO a propulsé la comédienne au rang d'icône internationale et lui a ouvert les portes de nombreux projets au cinéma.

Mais loin des projecteurs, la jeune femme s'est bâti une solide carrière d'entrepreneuse. En lançant sa propre ligne de sous-vêtements en début d'année, elle n'a pas seulement réalisé un coup commercial: ce projet puise sa source dans une histoire très personnelle.

Un corps difficile à apprivoiser

En janvier 2026, à 28 ans, elle a dévoilé la première collection de sa marque, SYRN. Avec des lignes baptisées «Seductress» ou «Romantic», elle propose un large éventail de modèles allant jusqu'à 44 tailles différentes. Son ambition? Que chaque femme se sente exactement comme elle le souhaite.

«J'espère que mes clientes se sentiront confiantes et enthousiastes» Sydney Sweeney

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Pourtant, ce sentiment de confiance a longtemps fait défaut à l'actrice. Dans un entretien accordé à Us Weekly, elle revient sur les complexes qui ont marqué sa jeunesse. Elle y confie avoir eu une poitrine développée très précocement, une particularité physique qu'elle a longtemps vécue comme un fardeau.

«J'ai grandi avec une forte poitrine. En sixième, je faisais déjà du 85E, et je ne me suis jamais sentie sûre de moi.»

L'interprète de The Housemaid explique avoir longtemps peiné à trouver des vêtements dans lesquels elle se sentait vraiment à l'aise, préférant dissimuler ses formes plutôt que de les assumer.

Le rôle de Cassie Howard comme déclic

Elle révèle également au magazine américain que son expérience dans Euphoria a marqué un tournant décisif. C’est en prêtant ses traits au personnage de Cassie Howard que son regard sur son propre corps a changé. Elle analyse:

«C’est seulement en incarnant Cassie que j’ai commencé à comprendre à quel point la confiance en soi pouvait être puissante» Sydney Sweeney à US Weekly.

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Le déclencheur a été paradoxal: la frustration lors des essayages pour les tenues souvent extravagantes de son personnage. Beaucoup de pièces ne lui allaient tout simplement pas. «Je me disais souvent: ce vêtement ne fonctionne pas, je n'ai absolument aucun maintien.»

C’est de ce problème récurrent qu'est née l'étincelle pour sa marque. «J’ai créé un tableau Pinterest entier avec des milliers de photos inspirantes», confie Sydney Sweeney. Ce qui ne devait être qu'une source d'inspiration est devenu une réalité : «Je me suis dit : “Je devrais vraiment le faire.” Et puis, nous l'avons fait.»