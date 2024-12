Voici qui sera la prochaine Miss France (selon l'IA)

Un peu étrange, comme bilan, mais il se trouve que la machine compte le taux de messages positifs sur X, et Miss Nord-Pas-de-Calais en a obtenu moins. En cause, une vague de racisme et harcèlement en ligne qu'elle a subie récemment, en raison de l'origine de son nom.

Selon l'IA, «Moïra aurait 68 % de chance de victoire grâce à une communauté particulièrement mobilisée sur Instagram et X», continue Paris Match. Mais tout cela est mis en ballotage si l'on considère qu'elle en est à 12 000 abonnés sur Instagram, et qu'elle n'en a pris «que» 2000 en un mois, contre 10 000 pour Sabah Aïb. Cette candidate représentant le Nord-Pas-de-Calais compte plus de 50 000 fidèles sur Instagram, mais elle ne remporterait pas la couronne, malgré de bons résultats, selon l'IA.

Bon, on arrête avec le suspense, et on vous révèle les pronostics de ce jeudi soir. Selon l'IA, Miss France 2025 sera...

Harry et Meghan réussissent enfin une série qui ne parle pas d'eux

Le duo terrible californien vient de dévoiler sa dernière série en partenariat avec Netflix: Polo, un docu-série en cinq épisodes consacré au sport le plus noble et le plus chic qui soit. Et non, surprise! Nous n'avons pas dit barbant.

De vastes pelouses verdoyantes, la robe étincelante des chevaux de course, des bancs de palmiers s'agitant dans l'air tiède de la Floride, des chapeaux multicolores, du fric et du champagne à gogo. Le cadre est planté. Bienvenue dans le monde feutré et exclusif du polo, le sport favori des têtes couronnées et des grands de ce monde. A commencer par un certain prince Harry, duc de Sussex, dont la nouvelle et troisième série Netflix est disponible depuis le 10 décembre. Le titre a le mérite d'être clair: Polo.