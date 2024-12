Brandi Glenville prétend avoir un parasite qui se promène sur son visage. dr

Cette star de la télé-réalité aurait un parasite qui «saute» sur son visage

Brandi Glenville s'est fait connaître en participant à la télé-réalité américaine The Real Housewives of Beverly Hills. Personnalité clivante du show, elle avait disparu des radars, mais une photo d'elle défigurée tourne sur la Toile. Selon elle, un parasite se promènerait sur son visage.

Brandy Glenville, c'est un peu la Loana américaine: bimbo pimpante à ses débuts à la télévision, elle a participé à la télé-réalité phare The Real Housewives of Beverly Hills (2011–2016, 2019–2020) dans laquelle elle a fait une entrée fracassante avec son attitude provocante et ses sorties imprévisibles du genre «Ta soeur prend de la meth dans les toilettes.» Rebelle attachiante, elle a été virée du show et s'est fait rattraper par ses problèmes d'alcool et de drogue.

Elle tente depuis de garder sa petite flamme allumée avec son podcast Brandi Glanville Unfiltered dans lequel elle dit tout et surtout n'importe quoi, et fait parler d'elle de temps en temps en sortant deux, trois ragots sur ses anciennes collègues de l'émission. Dans l'ensemble, Brandy Glenville est tombée dans l'oubli.

Jusqu'à ces derniers jours où elle a partagé une photo d'elle qui fait désormais le tour des réseaux sociaux. Sur celle-ci, l'Américaine de 52 ans, connue pour avoir la main lourde avec la chirurgie esthétique, est méconnaissable. Amaigrie, le visage affaissé, elle explique comment elle en est arrivée là.

Elle a légendé ce cliché: «Marre de ce truc».

«J'ai un parasite qui se balade sur mon visage. Il vit dans ma peau»

L'ancienne participante des Real Housewives de Beverly Hills (RHOBH pour les intimes) a ajouté qu'elle avait passé toute l'année à faire des allers et retours à l'hôpital, dépensant chaque dollar qu'elle possède pour se soigner.

«Il vient et saute sur différents endroits de mon visage et devient grumeleux»

Mais elle a également affirmé que cela pouvait être un œdème induit par le stress. Alors, c'est un parasite qui saute comme une puce de son menton à sa pommette ou une cause du stress? Le site Inside Edition a montré le visage de Brandy Glenville à une dermatologue. Celle-ci n'écarte ni l'hypothèse du parasite ni celle du stress. Merci Business Insider, nous voilà bien avancés.

Un autre spécialiste a donné son diagnostic, c'est le célèbre chirurgien plastique Terry Dubrow, connu pour son émission Botched dans laquelle il répare des chirurgies ratées. Interrogé par TMZ, il donne une réponse assez claire sur le cas Brandy: soit elle a fait une mauvaise réaction à un produit qu'elle s'est injectée, soit elle a un micro-organisme, le fameux parasite, et alors il faut traiter par une petite opération en enlevant une partie des tissus de l'épiderme.

Après le buzz de cette photo, Brandi Glenville a donné une interview à Entertainment Tonight dans laquelle elle dément les rumeurs qui prétendent que son visage est déformé à cause du botox et du filler. La raison? Elle n'en ferait plus. Elle dit ne plus en avoir les moyens.

Brandi Glenville a également posté un selfie ce jeudi 12 décembre, où cette fois-ci, sa joue a triplé de volume. Elle écrit juste: «Tout a commencé par un voyage entre copines aux Hamptons... pour en apprendre plus, écoutez mon podcast.» Le mystère reste entier. Une chose est sûre: creusée ou gonflée, la star déchue de la télé-réalité sait comment monétiser sur ses problèmes de faciès.

