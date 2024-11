Elle vous le jure les filles, son nouveau parfum sent crop, crop bon! instagram

«Maeva Ghennam vous arnaque»

La star de la télé-réalité donne encore le bâton pour se faire battre. Elle vient de sortir un parfum hors de prix qu'elle justifie par des arguments improbables.

La fragrance s'appelle Rouge Rogue. Elle est emprisonnée dans un flacon de plastique, le tout dans un coffret rose, en plastique lui aussi, comme on en trouve sur Aliexpress ou Temu. C'est le nouveau parfum signé Maeva Ghennam.

«Le flacon a l'air très en plastique», peut-on lire dans les commentaires sur Instagram. instagram blackants

Et attention les yeux (et les narines), il coûte 200 euros pour 100 ml. C'est environ deux fois plus cher que la plupart des parfums de luxe. Mais Maeva Ghennam a un très bon argument qui ne pourra que convaincre les plus réfractaires:

«Chez Dior et Louis Vuitton, vous payez la marque et la qualité. Chez moi, vous payez la qualité» Maeva Ghennam, cette marchande de tapis.

L'argument qualité ne vous convainc pas?

Entre deux stories qui vantent les mérites de sa marque de maquillage et une story sponsorisée pour un «legging polaire» (ce sont ses mots), elle publie des stories sur son nouveau parfum qui, elle l'assure:

«sent crop, crop, crop bon!»

Le nouveau parfum de Maeva Ghennam, on dirait ces coffrets qu'on trouve sur les marchés en Thaïlande.

Une chose est sûre, l'influenceuse sait vendre en utilisant les bons mots avec un vocabulaire riche qui en dit plus sur le bouquet de son parfum:

«Il a des notes... incroyables» Merci Maeva Ghennam.

Elle donne quand même quelques détails en expliquant que c'est un parfum «très sucré, très fleuri, avec des notes de caramel, de jasmin, mais très subtile».

Vous n'êtes toujours pas convaincus? Attendez, elle a encore un argument:

«Je vous jure les filles, sur le Bon Dieu tout puissant»

Alors, on l'achète, les filles? Toujours pas? Attendez, Maeva Ghennam a plus d'une arnaque flèche à son arc:

«J'ai voulu créer un parfum de niche»

Ce que veut dire Maeva Ghennam, c'est qu'elle ne s'est pas associée à un grand nom de la parfumerie pour donner vie à son élixir si précieux. Elle a collaboré avec Black Ants, une marque dont le site Instagram est sorti du chapeau quelques jours avant le lancement du parfum. Mais les internautes ne sont pas dupes:

«Le packaging est catastrophique»

«200 euros, même Coco de Channel le 100ml c'est pas 200 euros»

«Le flacon a l'air très en plastique»

«N'achetez pas le parfum, elle vous arnaque»

Selon le site officiel de l'annuaire des entreprises françaises, l'entreprise Black Ants a été créée en octobre 2024, c'est-à-dire, hier, et ne possède aucun salarié. Bref, une parfumerie très, très niche.

Après 44 stories (effet 850) à répéter «renseignez-vous, les filles», «parfum de niche», «parfum unique», comme une publicité Trivago qui vous perfore le crâne, elle pose sa dernière carte: le nez. Celle qui a conçu le parfum s'appelle Emna Doghri et d'après un article de blog datant de novembre 2023, elle existe vraiment. Dans cet article douteux, il est écrit qu'en 2024, «Emna Doghri rejoint la marque Black Ants Paris». Oui, ce blog voit dans le futur.

Parce que je suis une journaliste d'investigation sérieuse et consciencieuse, je me suis sacrifiée et j'ai regardé en entier les 44 stories de Maeva Ghennam. Maintenant, j'ai besoin d'un Irfen. capture d'écran instagram maevaa.ghennam

Maeva Ghennam, c'est chiant, c'est comme Donald Trump, il faut vérifier tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle publie. Dernier exemple: parmi ses nombreuses stories, elle en reposte une en douce, soi-disant du compte Instagram du célèbre média people américain TMZ, mais sa version francophone... qui n'existe pas. Dans celle-ci, il est écrit: «Bon parlons de l'énorme succès de la marque de parfum de Maeva.» Premièrement, jamais TMZ n'écrirait comme ça. Et puis, le faux compte vante le succès de la soirée de lancement du parfum et va jusqu'à vendre la mèche en écrivant: sa marque s'intitule Black Ants. Oups!

On aime bien le «ça a l'air pas mal», parce qu'il faut pas survendre le produit.

Donc les filles, renseignez-vous, Maeva Ghennam vous prend pour des débiles.

