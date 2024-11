Céline Dion performe lors d'un défilé prestigieux, mais il y a un problème

La star était l'invitée d'honneur du show Elie Saab à Riyad. Sa première apparition depuis les Jeux olympiques de Paris cet été. Seulement voilà, elle aurait chanté en playback.

Tout le monde se souvient de ce moment vibrant lors des Jeux olympiques de Paris cet été, lorsque Céline Dion, en haut de la tour Eiffel, a offert un hymne à l'amour à vous donner des frissons et les larmes aux yeux. Elle n'avait pas perfomé depuis 4 ans.

Ce mercredi 13 novembre, la star a de nouveau ébloui le public en offrant une performance pleine d'énergie à Riyad, en Arabie Saoudite, lors du défilé Elie Saab fêtant les 45 ans de la maison de couture libanaise. Peut-être le signe d'un retour sur scène plus régulier pour celle qui est atteinte du syndrome de la personne raide (SPR), une pathologie neurologique rare. Sa présence, très médiatisée, est venue alimenter les rumeurs persistantes de son retour sur scène à Las Vegas, qui serait prévu en 2025.

Céline Dion a interprété deux de ses tubes, The Power of Love et I'm Alive, version orientale. Elle a invité le public à se lever et à taper dans les mains pendant que les mannequins défilaient autour d'elle.

Vidéo: youtube

On n'était pas dans une performance émotion, mais dans le show. D'ailleurs, il semblerait que la Canadienne de 56 ans ait chanté en playback. Un détail qui n'a pas échappé à certains internautes, même si la plupart d'entre eux la félicite pour son courage et son abnégation.

«Playback à donf» Un internaute sous le post Instagram de Gala

«Playback ou pas, elle n'a plus rien à prouver» Un autre internaute sous le post Instagram de Gala

Qu'importe, sa prestance a suffi à rendre ce moment «wow», à tel point que Céline Dion a éclipsé les deux autres stars invitées à chanter: Jennifer Lopez, qui a offert un medley de ses plus grands tubes dans un justaucorps de majorette (mais pas en playack) et Camilla Cabello, pour le côté jeune, car Elie Saab ne fait pas que des robes pour cinquanenaires blindées. La maison de couture a également une collection pour enfants blindés.

Une autre flopée de stars étaient présentes, notamment Nancy Ajram, chanteuse libanaise iconique du monde arabe, le top model Rosie Huntington (femme de Jason Statham), mais aussi l'actrice Hally Berry, qui a défilé pendant qu'un speaker rappelait qu'elle avait été la première afro-américaine à gagner un Oscar.

La maison de couture Elie Saab a voulu marquer le coup avec ce défilé baptisé «1001 saisons d’Elie Saab», en référence au recueil de contes arabes des Mille et une Nuits. Trois cents tenues ont été créées pour l'occasion.

