Chanel a annoncé que Pedro Pascal, l'acteur chilien-américain de renom, devient ambassadeur de la Maison. image: chanel/watson

Le «daddy» le plus cool d'Hollywood devient ambassadeur Chanel

Pedro Pascal, le séduisant quinquagénaire largement considéré comme le «daddy» le plus désirable du cinéma américain, est le dernier à rejoindre la famille Chanel en qualité d'égérie.

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Pas un jour ne passe sans que le jeune et talentueux directeur artistique de Chanel, le Franco-belge Matthieu Blazy, ne démontre qu'il était tout désigné pour reprendre les commandes de la prestigieuse maison de couture parisienne et lui insuffler un coup de frais, après le décès de sa figure historique Karl Lagerfeld.

Cette fois-ci, c'est en choisissant l'un des acteurs les plus bankables, appréciés (et sexy) d'Hollywood pour égérie que Chanel tape dans le mille: Pedro Pascal, 51 ans. Après avoir percé dans Game of Thrones et The Last of Us, l'acteur d'origine chilienne et américaine est devenu incontournable et sera à l'affiche de pas moins de trois films cette année.

En rejoignant Chanel, «Zaddy», de son petit surnom sur Internet, adhère à une famille qui compte parmi ses représentants des icônes comme Kendrick Lamar, Timothée Chalamet ou le regretté Gaspard Ulliel.

Charismatique, drôle et rassembleur, Pedro Pascal (ici lors d'un défilé aux côtés de Margot Robbie) est l'égérie parfaite pour Chanel. Getty Images Europe

«J'aime la vision de Matthieu, que je trouve puissante, élégante et incroyablement chaleureuse: elle me montre comment nous pourrions collaborer, il y en a pour tous les goûts dans son univers», a déclaré Pedro Pascal, au sujet du directeur artistique de la maison, dans un communiqué.

Chanel a annoncé la nouvelle par le biais d'une courte de vidéos sur les réseaux sociaux. Vidéo: watson

«Je suis heureux et honoré de rejoindre Chanel et impatient de découvrir les projets de Matthieu pour l'avenir de la maison. Chanel possède une remarquable capacité à honorer son héritage tout en restant moderne et pertinente, et je suis ravi de participer à cette histoire en constante évolution», a-t-il ajouté, cité par le média Fashion Network.

Quant à Matthieu Blazy, il a salué cette nomination avec enthousiasme: «Pedro est un homme formidable et un acteur incroyable. Sa gentillesse, son talent et sa vision du monde sont à la fois attachants et inspirants. Nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Chanel et je suis heureux de me lancer dans cette aventure à ses côtés.»

Et nous donc, et nous donc...

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Une météorite en mode Hollywood Vidéo: watson