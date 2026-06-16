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La chanteuse Bonnie Tyler est sortie du coma

epa12280378 Welsh singer and composer Bonnie Tyler performs at Maria Pita Square as part of the A Coruna festival, in A Coruna, Spain, 02 August 2025. EPA/Moncho Fuentes
Bonnie Tyler devait entamer une tournée le 22 mai prochain.Keystone

La chanteuse Bonnie Tyler est sortie du coma

Bonne nouvelle pour la star britannique, qui avait été placée dans un coma artificiel après une opération au Portugal. Son état reste toutefois «très grave».
16.06.2026, 10:0016.06.2026, 10:00

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 80, est sortie du coma. Son état reste toutefois très sérieux et elle se trouve toujours en soins intensifs dans un hôpital au Portugal, a indiqué son agent.

L'interprète du tube Total Eclipse of the Heart avait été placée début mai dans un coma artificiel après avoir subi une opération intestinale en urgence à l'hôpital de Faro, où elle possède une résidence secondaire. La chanteuse connue pour sa voix rocailleuse et sa chevelure blonde est âgée de 75 ans.

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«Bonnie n'est plus dans le coma, mais son état reste très grave et elle est toujours en soins intensifs dans un hôpital au Portugal», a indiqué son entourage dans un communiqué sur le site internet de la star. «Bien que son état s'améliore, le processus est lent. Ses médecins restent confiants quant à son rétablissement complet, mais cela prendra du temps», ajoute le communiqué.

Un milliard d'écoutes sur Spotify

La chanteuse devait entamer le 22 mai une tournée notamment en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, avec une date en Suisse, le 9 novembre à Zurich. Les spectacles prévus cet été sont annulés ou, «dans la mesure du possible», reportés à l'année prochaine. «A l'heure actuelle, nous gardons toutefois l'espoir que nos spectacles d'automne pourront avoir lieu», ajoute l'entourage de la chanteuse.

De son vrai nom Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est née en 1951 au Pays de Galles. Elle se fait connaître à la fin des 1970 avec des titres comme It's a Heartache. Mais c'est le tube Total Eclipse of the Heart, sorti en 1983, qui fait d'elle une sensation dans le monde entier et se classe numéro 1 des charts dans de nombreux pays. Cette chanson a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify au début 2026.

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Elle a aussi connu le succès avec Holding Out for a Hero (1984), sur la bande-originale du film Footloose. Elle a été récompensée par la reine Elisabeth II, peu avant la mort de cette dernière en septembre 2022. Le roi Charles III lui a ensuite remis la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) en 2023 pour services rendus à la musique. (jzs/ats/afp)

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