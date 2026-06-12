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Taylor Swift devient la plus jeune femme à recevoir cet honneur

Taylor Swift devient la plus jeune femme à recevoir cet honneur

Un nouvel exploit pour Taylor Swift: la superstar rejoint le Songwriters Hall of Fame.
Un nouvel exploit pour Taylor Swift: la superstar rejoint le Songwriters Hall of Fame.reuters/watson
A seulement 36 ans, Taylor Swift vient officiellement d'entrer dans l’histoire de la musique américaine. La superstar de la pop est devenue la plus jeune femme à intégrer le prestigieux Songwriters Hall of Fame, une distinction qui récompense deux décennies d’une carrière jalonnée de records.
12.06.2026, 09:2112.06.2026, 09:22

La chanteuse américaine Taylor Swift est devenue jeudi, à 36 ans, la plus jeune femme à intégrer le panthéon américain des auteurs-compositeurs, le Songwriters Hall of Fame. Elle est la deuxième plus jeune personne intronisée après Stevie Wonder.

Taylor Swift attends the 55th annual Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala in New York City, U.S., June 11, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
La reine de la pop américaine est apparue en longue robe noire à motif floral sur le tapis rouge précédant la cérémonie dans un hôtel de New York, réservée à des invités triés sur le volet.Image: REUTERS

Doivent également être intronisés la Canadienne Alanis Morissette, incontournable dans les années 1990, Gene Simmons et Paul Stanley du groupe de hard rock KISS, ou encore Kenny Loggins, auteur de tubes pour des bandes originales de films («Footloose», «Danger Zone» de «Top Gun»).

Pour être éligible au Songwriters Hall of Fame, il faut notamment remplir une condition: les auteurs-compositeurs doivent attendre 20 ans après la sortie de leur premier morceau commercial. Pour Taylor Swift, il s'agit de «Tim McGraw», il y a tout juste 20 ans, en juin 2006.

«Un chef-d’œuvre»: Taylor Swift crée la surprise

Depuis lors, l'Américaine a enregistré 12 albums naviguant entre country, pop et folk, qui lui ont valu 14 Grammy Awards aux Etats-Unis, dont quatre trophées de l'album de l'année, un record.

«La capacité de Swift à se métamorphoser en tant qu'auteure-compositrice, à habiter différents paysages sonores et à écrire avec autant de crédibilité dans un genre que dans un autre fait partie de son super-pouvoir»
Le site du Songwriters Hall of Fame, sur son portrait

Selon les estimations, Taylor Swift a vendu plus de 250 millions d'équivalents albums dans le monde. Sa dernière tournée en 2023 et 2024, baptisée «The Eras tour», a rapporté la somme record d'environ deux milliards de dollars. Elle est aussi l'artiste féminine ayant le plus de titres classés dans le top 10 du magazine américain de référence Billboard.

Voici les proches bannis du mariage de Taylor Swift

Le Songwriters Hall of Fame récompense des auteurs-compositeurs depuis 1970. Stevie Wonder avait 32 ans quand il a été intronisé en 1983. (mbr/ats)

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