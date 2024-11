Madonna aurait mis un terme à sa relation avec Akeem Morris, un footballeur jamaïcain de 28 ans. Image: watson

Madonna serait-elle à nouveau célibataire?

Récemment encore, elle rayonnait d'amour sur Instagram. Pourtant, il semblerait que Madonna se soit séparée en secret de son partenaire de 38 ans son cadet.

Steven Sowa / t-online

Madonna est-elle à nouveau célibataire à 66 ans? La chanteuse, qui était en couple avec le footballeur jamaïcain Akeem Morris, 28 ans, depuis le printemps 2022, se serait séparée de lui récemment, selon le journal britannique Daily Mail.

Il y a quelques mois encore, l'icône de la pop avait partagé de nombreuses photos avec son amoureux sur son compte Instagram, notamment des clichés de sa célébration de la fête de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet.

Entre-temps, toutes les traces d'une relation entre les deux tourtereaux ont disparu et toutes les photos postées sur son compte ont été effacées. Le journal cite une source anonyme qui serait proche de la star de 66 ans. Celle-ci indique que le couple serait séparé depuis fin octobre. Selon cette même source, la différence d'âge entre la chanteuse et Akeem Morris serait devenue un problème insurmontable.

«La différence d'âge est devenue un problème. Ils sont à des stades différents de leur vie» Une source anonyme. Daily Mail

Le moment était venu

Malgré tout, il n'y aurait pas de «bad blood» entre les deux et cette rupture se serait faite naturellement, selon la source qui s'est livrée au Daily Mail:

«Finalement, tout était terminé et il n'y a pas de ressentiment ou de drame. Il était simplement temps pour eux de prendre des chemins séparés»

Akeem Morris a été associé pour la première fois à Madonna en 2022, lorsqu'il a fait la couverture du média américain Paper Magazine. Pourtant, ce n'est que l'été dernier qu'ils sont apparus publiquement en couple. Auparavant, Madonna avait entretenu une relation de trois ans avec le danseur Ahlamalik Williams. Ce dernier n'a que deux ans de plus qu'Akeem Morris.

La séparation n'a pas encore été confirmée et ni Madonna, ni son «ancien» compagnon n'ont encore réagi à ces informations. La chanteuse a publié il y a trois jours un message sur Instagram dans lequel elle critiquait le résultat des élections américaines et faisait part de ses craintes de voir l'Amérique se transformer en dictature sous Donald Trump. On attendra pour en savoir plus sur l'état de son coeur.