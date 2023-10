Gwyneth Paltrow a une façon très surprenante d'utiliser son Oscar

L'occasion pour la fondatrice de Goop de revenir sur son triomphe aux Oscars , longtemps considéré comme l'un des plus grands bouleversements de l'histoire (avant la tristement célèbre gifle de Will Smith). Ce soir-là, beaucoup avaient prédit la victoire de Cate Blanchett. La surprise a donc été totale lorsque Gwyneth a été annoncée gagnante, comme en atteste l'accueil glacial que lui avait réservé le public.

5 news geek à ne pas manquer cette semaine

Des sorties, des trailers, des annonces, des jeux purement incroyables: petit tour de ce qu'il ne faut pas louper cette semaine.

Après quelques jours de teasing autour de son futur trailer, Playstation a lâché les chevaux cette nuit. Nous avons enfin découvert l’entièreté de la séquence en CGI et c’est tout simplement bluffant! Des animations, aux personnages, à la physique, tout est parfait. Durant une petite minute, on découvre Peter Parker et Miles Morales qui se confrontent à Venom. La scène est absolument phénoménale et on se met à rêver d’une grande production cinématographique signée Sony.