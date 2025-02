Les archives sur l'actrice de 37 ans n'ont pas dit leur dernier mot. Image: EPA

Une interview de Blake Lively refait surface et ça n'arrange pas son cas

En 2022, celle qui est au cœur de la polémique autour du film Jamais Plus, donnait une interview dans laquelle elle affirmait vouloir être plus qu'une actrice sur un tournage. Une séquence qui ne joue pas en sa faveur.

Au fur et à mesure que la bataille judiciaire autour du film Jamais plus avance, des interviews de Blake Lively sont déterrées au compte-goutte et elles ternissent toujours un peu plus l'image de l'actrice.

Dernier coup de massue pour la star de Gossip Girl: une vidéo d'un sommet pour les femmes organisé par Forbes datant de 2022 dans laquelle elle affirme, en parlant des films dans lesquels elle joue:

«Je veux participer à l'histoire, au script, aux costumes, à la création des personnages»

«Quand on a des réunions, je ne veux pas juste faire l'actrice»

Blake Lively a ajouté que lorsqu'elle était embauchée pour un projet, elle aimait être une «authorship», un mot difficilement traduisible en français, mais qui signifie qu'elle veut prendre les commandes de la direction artistique.

L'interview de 2022:

Vidéo: youtube

«Je peux comprendre que, parfois, ça peut donner l'impression que je tire la couverture vers moi, parce que tu t'impliques dans quelque chose pour laquelle tu n'as pas été embauchée.»

Cette séquence vient compléter la collection d'interviews malaisantes de Blake Lively où, tantôt elle humilie une journaliste, tantôt elle a un comportement hautain, tantôt, c'est une co-star qui ne la supporte pas. Sur YouTube, on trouve même des compilations qui cumulent des milliers de vues.

Blake Lively a gros à perdre (si ce n'est pas déjà le cas). Le procès contre Justin Baldoni qu'elle accuse d'agression sexuelle sur le tournage de Jamais Plus dont il est également le réalisateur, a été fixé à mars 2026. Mais le tribunal de l'opinion publique est déjà en train de rendre son verdict.

L'image de l'actrice est bien entachée. Désormais, une partie des gens la voit comme une personne prétentieuse et imbuvable. Les rumeurs ne cessent d'alimenter le drama qui entoure Blake Lively, Justin Baldoni et même Ryan Reynolds qui aurait sa part de responsabilité puisqu'il est intervenu dans la réalisation du film. Le couple est qualifié de «méchants enfants» sur les réseaux sociaux, certains vont jusqu'à dire que Ryan Reynolds était jaloux de l'alchimie entre les deux co-stars du film et qu'il y aurait de l'eau dans le gaz dans le couple.

Affaire à multiples couches, à suivre.

Au fait, il vaut quoi ce film?

