Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée

L'actrice a fait son grand retour sur le tapis rouge à Londres. Vêtue d'une tenue transparente, Margot Robbie a captivé tous les regards, rendant ainsi hommage au créateur de cette robe sensationnelle.

Maria Bode / t-online

Un article de

Jeudi soir, Margot Robbie a enflammé Londres. L'actrice de 35 ans a fait une entrée remarquée pour la première de son nouveau film, A Big Bold Beautiful Journey, vêtue d'une pièce unique de la collection haute couture d'Armani Privé.

La robe, longue jusqu'au sol et entièrement transparente, était parsemée de cristaux, de perles et de pierres précieuses scintillantes. Ces ornements, disposés en motifs floraux et géométriques, brillaient dans des tons subtils.

Le dos, presque entièrement ouvert, n'était retenu que par de fines bretelles spaghetti, qui se rejoignaient en un ornement orné de bijoux dans le haut du dos.

La sublime robe en question. Getty Images Europe

Robbie a assorti la robe spectaculaire à des accessoires discrets: des escarpins argentés, des boucles d'oreilles en diamant et sa bague de fiançailles. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon strict. Sous la robe, elle portait un string fin de couleur argentée.

Une véritable oeuvre d'art. Getty Images Europe

Aux côtés de Robbie sur le tapis rouge, son partenaire à l'écran, Colin Farrell, offrait un contraste saisissant. Alors qu'elle avait misé sur l'extravagance, les paillettes et la transparence, il avait opté pour un look classique : un costume, une chemise et une cravate, le tout rehaussé d'un trench-coat clair.

Il y a comme un petit décalage. Getty Images Europe

Cet événement à Londres a été l'une des premières grandes apparitions publiques de Robbie depuis la naissance de son fils en octobre 2024. De plus, avec cette robe, elle a rendu hommage au designer Giorgio Armani, décédé début septembre à l'âge de 91 ans.