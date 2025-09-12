faible pluie13°
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée

Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée

L'actrice a fait son grand retour sur le tapis rouge à Londres. Vêtue d'une tenue transparente, Margot Robbie a captivé tous les regards, rendant ainsi hommage au créateur de cette robe sensationnelle.
12.09.2025, 10:2312.09.2025, 10:23
Maria Bode / t-online
Un article de
t-online

Jeudi soir, Margot Robbie a enflammé Londres. L'actrice de 35 ans a fait une entrée remarquée pour la première de son nouveau film, A Big Bold Beautiful Journey, vêtue d'une pièce unique de la collection haute couture d'Armani Privé.

Margot Robbie est de retour dans un rôle sombre

La robe, longue jusqu'au sol et entièrement transparente, était parsemée de cristaux, de perles et de pierres précieuses scintillantes. Ces ornements, disposés en motifs floraux et géométriques, brillaient dans des tons subtils.

Le dos, presque entièrement ouvert, n'était retenu que par de fines bretelles spaghetti, qui se rejoignaient en un ornement orné de bijoux dans le haut du dos.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the &quot;A Big Bold Beautiful Journey&quot; UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Tr ...
La sublime robe en question. Getty Images Europe

Robbie a assorti la robe spectaculaire à des accessoires discrets: des escarpins argentés, des boucles d'oreilles en diamant et sa bague de fiançailles. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon strict. Sous la robe, elle portait un string fin de couleur argentée.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the &quot;A Big Bold Beautiful Journey&quot; UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Tr ...
Une véritable oeuvre d'art. Getty Images Europe

Aux côtés de Robbie sur le tapis rouge, son partenaire à l'écran, Colin Farrell, offrait un contraste saisissant. Alors qu'elle avait misé sur l'extravagance, les paillettes et la transparence, il avait opté pour un look classique : un costume, une chemise et une cravate, le tout rehaussé d'un trench-coat clair.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Colin Farrell and Margot Robbie attend the &quot;A Big Bold Beautiful Journey&quot; UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, Engl ...
Il y a comme un petit décalage. Getty Images Europe

Cet événement à Londres a été l'une des premières grandes apparitions publiques de Robbie depuis la naissance de son fils en octobre 2024. De plus, avec cette robe, elle a rendu hommage au designer Giorgio Armani, décédé début septembre à l'âge de 91 ans.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the &quot;A Big Bold Beautiful Journey&quot; UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Tr ...
Une petite dernière pour la route. Getty Images Europe
