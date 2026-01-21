bien ensoleillé
Justin Trudeau et Katy Perry affichent leur amour à Davos

Justin Trudeau et Katy Perry font front commun à Davos.

Ce couple inattendu fait sensation à Davos

L'ex-Premier ministre du Canada et la chanteuse américaine se sont affichés main dans la main en Suisse. Pour l'occasion, Katy Perry a surpris tout le monde avec un look d'une élégance rare, loin de ses fantaisies habituelles.
21.01.2026, 15:0321.01.2026, 15:27
Un article de
t-online

Alors que l'élite économique réunie à Davos discute des défis mondiaux, un couple de célébrités a volé la vedette en marge de l'événement. L'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau et la star de la pop américaine Katy Perry se sont présentés ensemble lors d'une réception dans la prestigieuse station suisse.

La vie amoureuse de Katy Perry avant Trudeau? 10 ex plutôt dingues

Katy Perry portait pour l'occasion un cardigan beige signé Jacquemus, orné de boutons originaux et de manches volumineuses, assorti à une jupe midi. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon lisse et strict, un look complété par des boucles d'oreilles dorées. Justin Trudeau, quant à lui, est apparu dans un costume bleu marine classique avec une cravate sobre, créant un contraste élégant avec la tenue claire de sa compagne.

Un couple qui a de la classe. Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP

Justin Trudeau, qui n'exerce plus la fonction de Premier ministre depuis mars 2025, s'est exprimé devant environ 200 participants du Forum sur l'influence culturelle et l'art de la persuasion diplomatique.

Une relation officielle depuis 2025

L'histoire d'amour entre l'ex-homme politique de 54 ans et la chanteuse de 41 ans a débuté l'année dernière. Après les premières rumeurs, le couple a confirmé sa relation fin 2025 lors d'une apparition commune à Paris pour l'anniversaire de Katy Perry.

En décembre, l'artiste a officialisé leur union sur Instagram en partageant des clichés de leurs vacances au Japon, où on pouvait les voir s'embrasser.

Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»

Pour l'un comme pour l'autre, il ne s'agit pas de la première relation médiatisée. Katy Perry s'est séparée de la star d'Hollywood Orlando Bloom, avec qui elle a une fille, seulement quelques mois avant que sa liaison avec Justin Trudeau ne soit révélée.

De son côté, l'ex-Premier ministre canadien avait fait les gros titres en août 2023 en annonçant sa séparation d'avec son épouse Sophie Grégoire Trudeau après 18 ans de mariage.

Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
